Już po raz trzeci strażacy z Jednostki Gaśniczo-Ratowniczej nr 4 w Krakowie organizują akcję pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami. Jak co roku w Mikołajki zapraszają ich do swojej siedziby, by poczuły się jak prawdziwi strażacy. Tego dnia organizowane są przejazdy wozami strażackimi, a także zabawy i konkursy. W tym roku postanowili oni pomóc fundacji HCPT, wspierającej dzieci chore i z niepełnosprawnościami.

Jest zebrana masa atrakcji, będzie Mikołaj, chcemy żeby wjechał na jednym z naszych samochodów bojowych, oświetlanych specjalnie. Mikołaj ma też wygląd i gabaryty Mikołaja. Będzie masa innych atrakcji: malowanie twarzy, prezydent, tor przeszkód. Mamy też grupy poszukiwawczo-ratowniczo, wiele innych rzeczy, które będą czekały na dzieciaki - opowiada Łukasz Zyguła z Jednostki Gaśniczo-Ratowniczej.

Liczymy tutaj na wsparcie na małe rzeczy, które każdy z nas nam może przekazać, mówimy o maskotkach, materiałach edukacyjnych, słodyczach. Czymś, co nie jest do końca potrzebne w domu, a może wywołać uśmiech na twarzy - dodaje.

Jeśli ktoś chce coś przekazać dla dzieci, może to zrobić na ulicy Obrońców Modlina 2 w Krakowie do 7 grudnia 2018 roku.

Strażacy w ramach akcji fundację HCPT. Organizacja zajmuje się dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi - co roku organizuje dla nich m.in. wycieczkę do Lourdes, do Francji. Staramy się zebrać środki, szukamy sponsorów, organizujemy różnego rodzaju akcje charytatywne i staramy się za te środki zapewnić dzieciakom jak najwięcej radości, bo to ta radość, ten uśmiech na twarzy daje im siłę do tego, by po powrocie tutaj do domu mogły działać dalej. Tam niejednokrotnie odkrywają swoje możliwości, zaczynają chcieć więcej, otwierają się, zaczynają działać. Widzą, że choroba lub niepełnosprawność nie są barierą - mówiła Sylwia Śpiewak z HCPT.

Najdrobniejsza wpłata na konto Fundacji HCPT pomoże sfinansować podróż, tygodniowy pobyt w Lourdes oraz opiekę medyczną dla naszych podopiecznych. Numer konta: PL 64 1050 1445 1000 0090 3049 1410.