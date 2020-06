Gwałtowny spadek liczby zabiegów kardiologii interwencyjnej odnotowali polscy lekarze w czasie epidemii koronawirusa. Uwagę na ten fakt zwraca w swoim apelu Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Chodzi głównie o zabiegi wykonywane u pacjentów z zawałem serca i udarami mózgu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Pierwszy powód to przekształcenie części szpitali i oddziałów kardiologicznych w placówki zakaźne, jednoimienne, zajmujące się tylko pacjentami z koronawirusem, odwołano część planowanych zabiegów albo przeprowadzono je z ograniczeniami.

Drugi powód spadku liczby wykonywanych zabiegów to strach pacjentów przed koronawirusem, przez ktory - jak podkreśla profesor Piotr Jankowski z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - wiele osób nie wzywało pomocy lekarza albo wzywało później niż jest to wskazane.

Infekcja COVID-19 jest poważnym zagrożeniem zdrowotnym, ale zawał serca związany jest z o wiele większym, kilkukrotnie większym ryzykiem zgonu, szczególnie jeśli leczony jest za późno. Wielu pacjentów zwlekało i czasami niestety wciąż zwleka z wezwaniem pomocy medycznej. Sytuacja na szczęście poprawia się. Podobne zjawiska obserwujemy nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach. Przez cały czas epidemii jako kardiolodzy wszyscy byliśmy w gotowości, gdy trzeba było pomagać w sytuacjach nagłych - dodaje profesor Jankowski.

Kardiolodzy cały czas apelują do pacjentów, by w sytuacji gdy wystąpią u nich objawy choroby, od razy wzywali pomoc. Zapewniają przy tym, że polskie ośrodki są przygotowane do bezpiecznej terapii.

Liczba wykonywanych świadczeń jest wciąż mniejsza niż przed epidemią. Na szczęście jest większa niż w kwietniu. Podkreślam, że dzieje się tak na szczęście, bo choroby układu krążenia, w których nie powinno się opóźniać leczenia, bo będzie miało to konsekwencje w postaci większego ryzyka zawału serca. Wierzymy, że sytuacja w kolejnych tygodniach będzie wracać do normy - dodaje profesor Jankowski.

Apel kardiologów

Polskie i Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne na początku maja wydały stanowisko związane z terapią pacjentów z chorobami serca w czasie epidemii. "O 20 lat cofnął kardiologię drastyczny spadek liczby wykonywanych procedur" - podkreślali. Według nich - w czasie epidemii koronawirusa liczba zabiegów kardiologii interwencyjnej spadła w Europie średnio o około 20 procent, a w Polsce - o 13 procent. Eksperci przewidywali, że to może spowodować wzrost liczby chorych z cięższymi postaciami zawału serca.

Kardiolodzy podkreślają, że celem ich apelu jest przekonanie pacjentów, by w razie wystąpienia objawów zawału serca niezwłocznie wzywali pomoc. "Aktualnie ośrodki polskie i europejskie są w pełni przygotowane do bezpiecznej terapii pacjentów" - czytamy w ich stanowisku.