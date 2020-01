Główny Inspektor Sanitarny wydał zalecenia dla osób wracających z regionu Azji Południowo-Wschodniej. Jest tam najwięcej przypadków śmiertelnych koronawirusa, którego źródło nadal nie jest znane.

GIS wydał zalecenia dla osób wracających z Azji Południowo-Wschodniej / PAP/EPA/WU HONG /

W ostatnich tygodniach w Azji Południowo-Wschodniej (Chiny, Tajlandia, Japonia, Korea Południowa, Tajwan) wystąpiły zachorowania z objawami wysokiej temperatury, tzn. powyżej 38 st., kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem - czytamy w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dlatego GIS zaleca wszystkim, którzy wracają z tego obszaru, aby zgłosili się do szpitala, jeśli zaobserwują u siebie powyższe objawy.

Do tej pory w Polsce nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa (wirusa 2019-nCoV), ale Główny Inspektorat Sanitarny poinformował w nocy z soboty na niedzielę, że grupa studentów, którzy przez Dubaj przylecieli do Warszawy z Chin (przebywali na wymianie studenckiej w Wuhan) została skierowana na obserwację w specjalistycznym szpitalu.



GIS poinformował również, że "w porozumieniu z innymi służbami, w tym strażą graniczną i służbami lotniskowymi prowadzi bieżący monitoring osób przekraczających granicę Polski". Osoby, które wracają z Chin i innych krajów Azji, poddawane są bieżącej weryfikacji pod kątem stanu zdrowia, wypełniają dokumenty i podają dane umożliwiające kontakt z nimi w ciągu najbliższych dwóch tygodni.



Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 26 stycznia 2020 r. odnotowano 2026 laboratoryjnie potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem, w tym 56 śmiertelnych. 1988 zachorowań odnotowano w Chinach, 38 przypadków w innych krajach. 16 przypadków zakażeń dotyczyło personelu medycznego. We Francji potwierdzono trzy przypadki, dwa w USA i jeden w Kanadzie.



Potwierdzono, że wirus 2019-nCoV przechodzi z człowieka na człowieka, ale informacje na temat wirusa są niewystarczające. Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zakażeń - przekazał GIS.



Urząd wydał ponadto zalecenia dla osób podróżujących po Chinach. Należy tam bezwzględne unikać bliskiego kontaktu z osobami chorymi, a w szczególności tych z objawami ze strony układu oddechowego. Nie należy także odwiedzać targowisk lub innych miejsc, gdzie są żywe lub martwe zwierzęta i ptaki. Trzeba również ściśle przestrzegać zasad higieny rąk, czyli myć je często czystą wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.