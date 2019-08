Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał w czwartek decyzję o wycofaniu z obrotu 21 serii zawiesiny Budixon Neb. Powodem jest stwierdzenie wady jakościowej.

GIF wycofał 21 serii zawiesiny do nebulizacji Budixon Neb. Zdjęcie ilustracyjne / Krzysztof Kot / RMF FM

Decyzja GIF dotyczy czterech serii leku Budixon Neb 0,25 mg/ml w opakowaniach 10 sztuk i ośmiu serii w opakowaniach 20 sztuk, a także jednej serii Budixon Neb 0,50 mg/ml opakowanie 10 sztuk i ośmiu serii w opakowaniach 20 sztuk.



Szczegółowy wykaz dostępny jest na stronie GIF.

GIF wycofał 21 serii zawiesiny do nebulizacji Budixon Neb / GIF /



Podmiotem odpowiedzialnym jest Adamed Pharma SA z siedzibą w Pieńkowie. GIF przekazał, że do Inspektoratu wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie określonych serii produktu leczniczego w związku z przekroczeniem limitu specyfikacji.



Produkt leczniczy Budixon Neb w postaci zawiesiny do nebulizacji jest wskazany w leczeniu: astmy (gdy stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niewłaściwe), zespołu krupu (ostrego zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli - niezależnie od etiologii, wiążącego się z istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub "szczekającym" kaszlem i prowadzącego do zaburzeń oddychania) oraz w zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), w przypadku gdy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione.