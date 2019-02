Bezpłatne EKG, badania słuchu i wzroku, mammografia oraz porady na temat zdrowego odżywiania czy konsultacje z lekarzami różnych specjalności – między innymi z takiej oferty wspierającej zdrowie mogą dziś skorzystać mieszkańcy Poznania. Wszystko w ramach cyklicznej akcji „Biała Sobota”.

Darmowe badania i porady lekarskie w Poznaniu / www.pixabay.com / Internet

Dużo się mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć, a w naszym zabieganym życiu często o tym zapominamy. "Biała Sobota" to czas, w którym bez żadnych kosztów i większych kolejek możemy sprawdzić swój stan zdrowia - podkreślił dyrektor Caritas Poznań ks. Marcin Janecki, jeden z organizatorów akcji.

Od godziny 13 w siedzibie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętego Stanisława Kostki przy ul. Głogowskiej w Poznaniu na wszystkich mieszkańców Poznania, bez względu na wiek czy stan zdrowia czekają wykwalifikowani lekarze specjaliści. Będzie można skorzystać z bezpłatnych porad lekarskich, badań diagnostycznych i profilaktycznych, a także innych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

Poznaniacy będą mogli zmierzyć ciśnienie, sprawdzić poziom cholesterolu, trójglicerydów i glukozy we krwi, zrobić EKG i zbadać słuch. Kobiety w wieku od 50 do 74 lat mogą liczyć na bezpłatną mammografię i badanie gęstości kości. Mężczyźni, którzy skończyli 60 lat, będą mieli okazję, by zbadać poziom PSA - czyli wykonać badanie krwi, które pomaga we wczesnym wykrywaniu raka prostaty - podkreślił poznański magistrat.

Na dorosłych i dzieci, które skończyły 12 lat, czekać będzie okulista, który zbada wzrok i wykryje jego wady. Do siedziby Katolickiej Szkoły Podstawowej powinni przyjść także wszyscy, którzy mają wątpliwości odnośnie znamion na ciele. Specjaliści zbadają wideodermatoskopem zmiany skórne i zaoferują konsultację dermatologiczno-onkologiczną. Coś dla siebie znajdą także osoby borykające się z problemem nadwagi. Będą one mogły skorzystać z analizy składu ciała oraz bezpłatnych konsultacji z dietetykiem.

Jak podkreśla biuro prasowe urzędu miasta w ofercie są również porady lekarskie z zakresu: kardiologii, interny, diabetologii, neurologii, endokrynologii, pulmonologii, urologii, ortopedii, chirurgii onkologicznej, profilaktyki raka gruczołu piersiowego, zdrowego żywienia, fizjoterapii, rehabilitacji kardiologicznej, psychologii, podologii, leczenia jąkania, światłoterapii i ziołolecznictwa. Będzie możliwość zapisania się na bezpłatne badania laryngologiczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla osób z grupy ryzyka w wieku 40-65 lat, oraz skorzystać z licznych kursów, m.in. pierwszej pomocy, czy opieki nas osobami starszymi.

Akcja "Biała sobota" organizowana jest przez poznański magistrat i Caritas od 11 lat. Za każdym razem z darmowych badań korzysta ponad 1000 osób. Tylko w zeszłym roku u pacjentów wykryto pięć guzów, co pozwoliło na szybsze i skuteczniejsze podjęcie dalszego leczenia.