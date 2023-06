Polscy badacze mogą mieć wkład w to, że leki przeciwnowotworowe będą mniej obciążające dla organizmu. Właśnie tym zajmują się młodzi naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Badania magister Anety Karpińskiej zostały właśnie wyróżnione w konkursie START 2023 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Spodziewany efekt? "Ograniczenie skutków ubocznych terapii"

- opisuje biotechnolog mgr Aneta Karpińska w rozmowie z naszym dziennikarzem.

To, co badam to interakcje, jakim lek ulega we wnętrzu komórki. Znając te interakcje, możemy później wnioskować o mechanizmie działania tego leku i lepiej projektować leki przeciwnowotworowe w przyszłości - tłumaczy Aneta Karpińska. Wniosek jest taki, że w terapiach celowanych, w których chcemy dostarczyć lek precyzyjnie do danej komórki nowotworowej, należy wziąć pod uwagę parametr internalizacji, czyli wnikania leku do wnętrza komórki i to, co dzieje się z tym lekiem we wnętrzu komórki. Sprawdzamy, czy ten lek wnika, na etapie badań laboratoryjnych. To pozwala na selekcję leków o dużym potencjale terapeutycznym, dzięki temu możemy zaoszczędzić szanse. Terapie celowane to jest przyszłość, to pozwala ograniczyć skutki uboczne terapii - opisuje Aneta Karpińska.

Cytat Skupiamy się na tych elementach komórki, które pozwalają komórce nowotworowej rozwijać się i rozprzestrzeniać, bo tego nie chcemy. Uderzamy w konkretne białko, to jest nasz cel molekularny. Dzięki temu komórki zdrowe są mniej narażone na działanie tego leku, a niszczymy komórki nowotworowe Aneta Karpińska, biotechnolog

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje wyróżnienia w programie START od 2009 roku osobom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów jako wybitne.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rozmowy naszego dziennikarza z mgr Anetą Karpińską, biotechnologiem i autorką wyróżnionego badania

Wyróżnienia w tym roku otrzymali:

mgr Aneta Karpińska / RMF FM

mgr Aneta Karpińska, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk - laureatka opracowała metodę pomiaru wnikania wybranych leków nowotworowych do żywych komórek. Rozwiązanie to może znaleźć zastosowanie przy opracowywaniu i stosowaniu leków przeciwnowotworowych w reżimie terapii celowanych.

dr inż. Dariusz Strugarek, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; otrzymał wyróżnienie za rozwój geodezyjnych, satelitarnych technik pomiarowych poprzez opracowanie autorskiej integracji danych SLR i GNSS do satelitów różnych typów, metodologii ich przetwarzania i kombinacji, oraz metody detekcji i eliminacji błędów systematycznych.

mgr Danuta Liberda, Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, która została doceniona za rozwój potencjału obrazowania w podczerwieni (IR) oraz tworzeniu modeli uczenia maszynowego w celu detekcji zmian nowotworowych; stworzenie modelu histopatologicznego raka przełyku oraz modelu klasyfikacyjnego pozwalającego na detekcję zapaleń i nowotworu trzustki.

mgr Agnieszka Sobolewska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski - otrzymała wyróżnienie za stworzenie kulturowej historii psychologii i psychoanalizy w Europie Środkowej. Laureatka odpowiada na kluczowe pytanie o rolę dyskursów psycho-medycznych w narodzinach nowoczesności, kształtowaniu się nowoczesnej koncepcji podmiotowości oraz ich wpływu na literacki modernizm.