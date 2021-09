Masz zatkany nos? Włóż sobie do środka czosnek – proponuje jednak z użytkowniczek TikToka, a pozostali internauci próbują ją naśladować. Czy ta metoda działa? Lekarze nie mają wątpliwości: „To nic nie daje, co więcej może nam zaszkodzić” – przestrzega w rozmowie z portalem „Twoje Zdrowie” internista dr Marcel Mazur.

Wideo youtube

TikTok jest pełen dziwnych trików, które rzekomo mają być złotym środkiem na problemy ze zdrowiem. Najnowszy pomysł polega na wpychaniu ząbków czosnku do nozdrzy. Po co? Bo podobno jest to sposób na oczyszczenie zatok.

Rozaline Katherine - użytkowniczka TikToka twierdzi, że ta metoda udrożniła jej zatoki. Nagrała krótki filmik na którym widać jak obiera z łupinek czosnek, a następnie wprowadza go do każdej z dziurek nosa. Po 10-15 minut wyjmuje ząbki wraz z wylewającym się śluzem.

Co na to lekarz?

Internista dr Marcel Mazur przyznaje wprawdzie, że czosnek ma właściwości bakteriobójcze i może wspomagać leczenie laryngologiczne, ale wtedy gdy podawany jest w formie wyciągu. Podobnie jak w przypadku płukania gardła wodą utlenioną. Bez rozcieńczenia jej w wodzie, może dojść do poparzenia śluzówki.

Tutaj mamy do czynienia z miejscowym działaniem czosnku bezpośrednio na śluzówkę, ale w takiej ilości, że podrażnia błonę śluzową. Tego efektem może być właśnie widoczna na nagraniu wydzielina. Co więcej, czosnek w zetknięciu ze skórą może powodować powstanie ran, a zbyt mały ząbek może utknąć w nosie. To bezmyślne eksperymentowanie - mówi dr Mazur w rozmowie z portalem twojezdrowie.rmf24.pl.

Ze sprawdzonych sposobów na oczyszczanie zatok, specjalista poleca np. solankę, która działa obkurczająco i udrożniająco. Gotowe roztwory soli morskiej bez problemu można znaleźć w aptekach.