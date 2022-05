Pokazywanie, że transplantacja to skuteczna metoda pozwalająca na powrót do zdrowia, a dzięki przeszczepom można podarować życie innym. Taka idea przyświeca 20. edycji Biegu po Nowe Życie. Podczas jubileuszowej odsłony wydarzenia, 14 maja w Wiśle spotkają się osoby po przeszczepie, które w marszu nordicwalking przejdą symboliczny kilometr wspólnie ze znanymi osobami ze świata filmu, teatru, estrady, sportu i mediów oraz autorytetami polskiej medycyny transplantacyjnej.

Bieg po Nowe Życie to marsz nordic walking, w którym dwa razy do roku spotykają się osoby po przeszczepieniu, aktorzy, muzycy, artyści, sportowcy, autorytety polskiej medycyny transplantacyjnej, przedstawiciele nauki i mediów. Startując w sztafetach na symbolicznym dystansie 1km, pokazują jak ważne są transplantacje narządów.

To miała być jednorazowa inicjatywa, mieliśmy się po prostu spotkać jeden raz i zwrócić uwagę na problem. Problem niewystarczającej liczby narządów do przeszczepień. Teraz jesteśmy razem 11 lat, i cieszymy się na 20 spotkanie. To jest wielka wartość Biegu po Nowe Życie, który cały czas niesie ważny przekaz, walczy z mitami dotyczącymi transplantacji narządów, edukuje i uświadamia - cieszy się Przemysław Saleta - ambasador i współtwórca wydarzenia. Formuły biegu nie modyfikujemy zgodnie z zasadą "sprawdzonego się nie zmienia". Mamy natomiast "mocną" zmianę w programie - zaznacza Arkadiusz Pilarz - dyrektor Biegu po Nowe Życie. Postanowiliśmy, że 20. Bieg po Nowe Życie rozpocznie się o 15:00, czyli trzy godziny później niż zwykle. Dlaczego? Liczymy, że popołudniową porą jeszcze więcej kibiców przyjdzie zobaczyć nasze wydarzenie - mówi Pilarz.

Wisła to dla nas miejsce wyjątkowe, tutaj po raz pierwszy postanowiliśmy wesprzeć Bieg po Nowe Życie - mówi Przemysław Kończal, Prezes Zarządu Santander Consumer Banku, Generalnego Partnera Biegu po Nowe Życie. Jesteśmy z Biegiem od 5 lat, zatem dla nas to szczególny jubileusz i kolejna okazja do fantastycznych spotkań z osobami po przeszczepieniu, ludźmi, których historie uczą nas i wzruszają, dają motywację do działania. Nasi pracownicy bardzo chętnie włączają się w tę inicjatywę charytatywną, dlatego cieszymy się, że możemy wspólnie zaangażować się i wspierać tak ważną społecznie ideę - dodaje.

W 20. Biegu po Nowe Życie weźmie udział ponad 80 osób po przeszczepieniu. Nie po raz pierwszy na trasie spotkamy Mariusza Mroziewicza, którzy przeszedł transplantację serca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.

Mariusz urodził się z wrodzonym blokiem przedsionkowo-komorowym, ale przez kilkanaście lat żył normalnie, nie miał żadnych dolegliwości. Z czasem zdiagnozowano u Mariusza kardiomiopatięrozstrzeniową, jego stan coraz bardziej się pogarszał, rozwinęła się niewydolność serca. Każdy wysiłek, nawet codzienne czynności, takie jak umycie się, były dla niego wysiłkiem ponad siły. Transplantacja dała mu nowe życie.

20. Bieg po Nowe Życie rozpocznie się 14 maja o 15:00 na rynku w Wiśle.

Transplantologia - dlaczego musimy o tym mówić

Pandemia dotknęła polską transplantologię tak jak inne dziedziny medycyny. Mimo tego rok 2021 był jeśli chodzi o przeszczepienia lepszy od poprzedniego. W 2020 we wszystkich ośrodkach transplantologicznych w Polsce przeszczepiono 1178 narządów od zmarłych dawców, w 2021 - 1274. Polska transplantologia odniosła wielki sukces - po raz pierwszy wykonano 200 przeszczepień serca i 68 transplantacji płuc. Jednak musimy pamiętać, że na Krajowej Liście Oczekujących na Przeszczepienie jest aż 1874 pacjentów. Dlatego ciągła edukacja jest potrzebna.