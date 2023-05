Dzieci dostaną bezpłatnie część leków, do których darmowy dostęp mają teraz seniorzy - o takich planach rządu dowiedział się dziennikarz RMF FM, który dopytał o szczegóły obietnic, jakie padły wczoraj w czasie konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Jedna z nich to właśnie darmowe leki dla dzieci i młodzieży oraz osób już po 65. roku życia. Z ustaleń naszego reportera wynika, że główna różnica między obiema listami - bezpłatnych leków dla dzieci i dla seniorów - ma polegać na tym, że na tej pierwszej będą mogły pojawić się antybiotyki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najprawdopodobniej jutro ten temat będzie poruszony na posiedzeniu rządu, bo premier zapowiedział, że pierwsze efekty wczorajszej konwencji będą już wtedy omawiane. Jest tam procedowana ustawa refundacyjna. Jedno z drugim jest powiązane - przyznaje w rozmowie z RMF FM wiceminister zdrowia odpowiedzialny za politykę lekową Maciej Miłkowski.

Mamy dużą część leków na liście 75 plus, i te leki z automatu mogłyby być poszerzone o osoby, które skończyły 65 lat i o dzieci. Oczywiście, wiemy, że niektóre leki dla dzieci są inne. Chodzi przede wszystkim o antybiotyki, których na obecnej liście 75 plus nie ma. Uznaliśmy, że nie powinny być zalecane jako bezpłatne dorosłym, temu również się przyjrzymy. Widzimy, że antybiotyki mają znaczący udział wśród dzieci - dodaje wiceminister.

Jak mówi Miłkowski, według przewidywań Ministerstwa Zdrowia zmiany mogą wejść w życie najwcześniej jesienią.

Muszą być to zmiany ustawowe. Sądzę, że ustawa refundacyjna może być podpisana w sierpniu, w maju i czerwcu mamy posiedzenia sejmowe - dodaje wiceminister Maciej Miłkowski. To oznaczałoby dla rodziców, że bezpłatne leki dla dzieci odbiorą w aptece najwcześniej jesienią.

Na obecnej liście 75 plus jest ponad dwa tysiące leków. Wśród nich preparaty między innymi dla osób z chorobami układu oddechowego, układu pokarmowego i serca.

Wiceminister zdrowia szacuje, że po zmianach bezpłatny dostęp do części leków w Polsce będzie mieć około 14 milionów osób.

Obietnice bezpłatnych leków padły na niedzielnej konwencji PiS

Bezpłatne leki od 65. roku życia w bardzo krótkim czasie i ale także bezpłatne leki dla dzieci, młodzieży do 18. roku życia zapowiedział wczoraj, podczas niedzielnej konwencji PiS, Jarosław Kaczyński.

Bezpłatne leki od 65. roku życia w bardzo krótkim czasie, oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych, ale sądzę, że można też powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji, ale także bezpłatne leki dla dzieci, młodzieży do 18. roku życia - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.