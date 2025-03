Nastolatek z Indii trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako posiadacz najbardziej owłosionej twarzy na świecie. Jest to efekt rzadkiej choroby powodującej nieprawidłowy wzrost włosów.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Według Księgi Guinnessa, u 18-letniego Hindusa Lalita Patidara stwierdzono 201,72 włosów na centymetr kwadratowy, co pokrywa 95 proc. jego twarzy. By to potwierdzić, chłopiec udał się do trychologa (specjalisty zajmującego się leczeniem chorób włosów i skóry głowy - przyp. red.), aby uzyskać oficjalne pomiary włosów na twarzy.