Sukcesem zakończyły się dwa pierwsze przeszczepy serca wykonane w nowym, działającym od lipca Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Te bardzo dobre przekazały dzisiaj władze uczelni. Nowe serca otrzymało dwóch 16-latków.

Pierwsze przeszczepienia serca w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM

Jeden z pacjentów, który przeszedł przeszczep, to 16-latek, który trafił do szpitala pod koniec lipca z ciężką niewydolnością serca. Zdiagnozowano u niego kardiomiopatię rozstrzeniową. Drugi pacjent miał wrodzoną wadę serca - atrezję zastawki trójdzielnej, czyli niedorozwój prawej komory serca. Przez całe życie był leczony kardiologocznie, do przeszczepu dożył dzięki sztucznej komorze serca, którą wszczepiono mu trzy tygodnie wcześniej. Dzięki temu jego stan się ustabilizował.

Pacjenci czują się rewelacyjnie. Jeden z pacjentów w przyszłym tygodniu może w przyszłym tygodniu wyjść do domu, a następny jest na oddziale pooperacyjnym - opisuje szef zespołu lekarzy kardiochirurg profiusz Mariusz Kuśmierczyk. Uspokoiłem się, gdy wybudziłem się po operacji, lekarze powiedzieli, że wszystko jest w porządku - opisywał w czasie zdalnego połączenia jeden z pacjentów. Obaj 16-latkowie są obecnie izolowani w oddzielnych salach, nie można z nimi rozmawiać osobiście.

Nowy ośrodek w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM ma specjalizować się w równoczesnych przeszczepach dwóch narządów, na przykład serca i wątroby. Na taką podwójną operację w kolejce czeka już pięciu pacjentów. Czekamy tylko na decyzję NFZ, czyli płatnika w tej sprawie - dodaje profesor Mariusz Kuśmierczyk. Centrum WUM jest też drugim po Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu ośrodkiem przeszczepień serca u dzieci w Polsce.