Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami w każdym przypadku może wyglądać inaczej - zaznaczają specjaliści z Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji w Poznaniu. To miejsce, w którym pomoc otrzymują ci młodsi, jak i nieco starsi pacjenci.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zlokalizowane w czwartej trybunie Stadionu Miejskiego w Poznaniu Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży od 9 lat prowadzi program rehabilitacji przygotowany dla mieszkańców Poznania. Korzystają z niego zarówno dzieci, jak i dorośli pacjenci - wyjaśnia dyrektorka placówki, Jolanta Kolasińska-Wlazło.

To program, który zakłada bardzo kompleksową opiekę. Nasi pacjenci oprócz zabiegów rehabilitacyjnych otrzymują też pomoc psychologa, dietetyka oraz logopedy. W ramach prowadzonego przez nas programu zapewniamy też różnego rodzaju warsztaty i wykłady dla osób z niepełnosprawnościami - wyjaśnia Jolanta Kolasińska-Wlazło.

Kim są pacjenci Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji?

Praca lekarzy polega na zdiagnozowaniu dzieci, ocenie funkcjonalnej i ocenie możliwości ruchowej, a w przypadku starszych dzieci, lekarze oceniają stan niepełnosprawności dzieci za pomocą różnych skal funkcjonalnych oraz planują i przeprowadzają rehabilitację.

Jednak pacjenci poznańskiej placówki to nie tylko dzieci, ale też dorośli. Grupa osób dorosłych z wadami wrodzonymi jest mała. Największym beneficjentem rehabilitacji w naszym ośrodku są dorośli z różnego rodzaju urazami - dodaje dr Rutkowski.

Wśród dorosłych najczęściej pojawiają się pacjenci ze zmianami zwyrodnieniowymi, przeciążeniami kręgosłupa oraz pacjenci po urazach kończyn i stawów.

Jak wygląda rehabilitacja?

Program rehabilitacji w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji zakłada prowadzenie pacjentów na różnych płaszczyznach. Oprócz samych zajęć z fizjoterapeutą, na pacjentów czekają też spotkania z logopedą, psychologiem czy dietetykiem.

W przypadku najmłodszych dzieci najlepszym sposobem rehabilitacji jest zabawa - przekonuje dr Radosław Rutkowski. Musimy aktywować dziecko do jak najczęstszego poruszania się, pionizowania, sprawiania, by próbowało się ruszać w odpowiedni sposób, a najlepiej sprawić to właśnie za pomocą zabawy, bo leczymy wtedy poprzez zabawę. Wszystko musi następować jednak w określony, sprawdzony sposób.

W przypadku dzieci z poważniejszą niepełnosprawnością, które nie są w stanie same się przemieszczać, rehabilitacja polega głównie na aktywnym pionizowaniu za pomocą specjalnych pionizatorów. Wówczas dziecko jest aktywizowane do częstego przemieszczania się z wykorzystaniem urządzeń - walkerów. Z kolei w przypadku osób z rdzeniowym zanikiem mięśni specjaliści skupiają się na terapii oddechowej.

U dorosłych najczęściej prowadzona jest terapia indywidualna pacjenta ze specjalistą, która jest wspomagana innymi czynnikami oraz ćwiczeniami. Dzieje się to poprzez szeroko rozbudowany dział fizykoterapii, zabiegi hydroterapii, elektroterapii, pracują z nami masażyści. To bardzo długo proces, wspomagany właśnie działaniami związanymi z fizykoterapią oraz masażem - kończy dr Radosław Rutkowski z Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji.