Hipnoza i sterowane wyobrażenia, terapia pacjenta z depresją i cukrzycą, wypalenie zawodowe: zapobieganie i postępowanie - to tylko niektóre z tematów trwającej do soboty w Krakowie konferencji "Farmakoterapia, psychoterapia, rehabilitacja zaburzeń afektywnych".

Problemy psychiczne to dla części społeczeństwa problem numer jeden Jacek Skóra / RMF FM

Jak mówi w rozmowie z RMF FM prof. dr hab. med. Dominika Dudek specjalista psychiatra zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne to zwłaszcza teraz problem numer jeden przynajmniej dla części społeczeństwa.

"Zaprosiłam do Krakowa grono najwybitniejszych ekspertów. Będziemy rozmawiać o leczeniu farmakologicznym, ale też, co równie ważne, wsparciu terapeutycznym pacjentów. Rozmawiamy o postępach farmakoterapii, o tym jaki związek ma depresja z symptomami somatycznymi chorób, jak również o aspekcie ewolucyjnym zaburzeń afektywnych. O tym, dlaczego ewolucja nie wyeliminowała genów z nimi związanych" - podkreśla prof. dr hab. med. Dominika Dudek.

TU ZNAJDZIESZ PROGRAM KONFERENCJI

Ostatnie miesiące to pandemia, wojna na Ukrainie, kryzys ekonomiczny, klimatyczny - to wszystko mocno wpływa na stan naszej psychiki.

Coraz więcej diagnozowanych jest zaburzeń lękowo-depresyjnych, coraz więcej lekarze wypisują leków psychotropowych.

Lekarze wypisują coraz więcej recept na leki psychotropowe Jarosław Skóra / RMF FM

Do Krakowa przyjechali też psychiatrzy z Ukrainy.

Jak mówią, to co dzieje się w ich kraju, to wielkie wyzwanie, pod każdym względem. Również, albo przede wszystkim, pod względem stanu psychicznego ludzi poddanych traumie wojny.