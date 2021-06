Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed salmonellą w żywności. Bakteria może spowodować zatrucie pokarmowe. Sprawdź listę produktów, które zostały wycofane ze sprzedaży.

zdj. ilustracyjne / Pixabay

Z ostatnich ostrzeżeń GIS-u dotyczących żywności, dowiedzieliśmy się o wykryciu salmonelli w wybranych partiach jajek, sezamu i pieprzu. Lekarze przypominają, że spożycie produktów z tą bakterią - zwłaszcza bez obróbki termicznej - grozi zatruciem pokarmowym.

W wyniku badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, stwierdzono obecność pałeczek Salmonella Enteritidis na powierzchni skorupek jaj.





Szczegóły dotyczące produktu:



Produkt – Świeże jaja ze ściółki, klasa A, kategoria wagowa L-Duże, 10 szt.



Najlepiej spożyć przed: 24/06/2021



Kod na skorupkach jaj: 2PL30251355 K1A



Producent: INVEST MICHEL Sp. j., Kobierne 44A, 05-311 Dębe Wielkie nr zakładu pakowania jaj PL 14125903 WE

/ fot. GIS /

Firma INVEST MICHEL poinformowała, że konsumenci, którzy kupili produkt z kwestionowanej partii produkcyjnej, proszeni są o kontakt z zakładem pakowania pod nr tel. 606-990-211. Wszystkim klientom, którzy zwrócą produkt lub jego część wraz z opakowaniem (niezbędne do identyfikacji partii produktu), zostanie zwrócony produkt pełnowartościowy lub koszt nabycia produktu.



GIS przypomina, że nie należy spożywać partii jaj określonej w tym ostrzeżeniu, szczególnie na surowo, z uwagi na zagrożenie dla zdrowia. Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami.

/ fot. GIS /

Ze sklepowych półek zniknęła również jedna partia sezamu łuskanego HELIO. W próbce produktu zbadanego w ramach urzędowej kontroli stwierdzono obecność bakterii Salmonella z grupy C1.

Szczegóły dotyczące produktu:



Nazwa produktu - Sezam łuskany HELIO, 200 g



Numer partii: 65112



Data minimalnej trwałości: 09.2022



Producent - HELIO S.A. Wyględy, ul. Stołeczna 26, 05-083 Zaborów, Zakład produkcyjny: Brochów 119, 05-088 Brochów



Kraj pochodzenia - Nigeria

Komunikat przekazany przez firmę Helio S.A.:



Firma Helio S.A. dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne dostarczanych produktów. Surowiec użyty do produkcji sezamu podlegającego wycofaniu był badany w zewnętrznym laboratorium akredytowanym, otrzymane wyniki mikrobiologiczne w tym na obecność Salmonelli były prawidłowe (nie stwierdzono obecności) dlatego też produkt został dopuszczony do sprzedaży.

/ fot. GIS /

Główny Inspektor Sanitarny poinformował również o wykryciu Salmonelli w jednej partii pieprzu naturalnego mielonego, 100 g.

Szczegóły dotyczące produktu:



Produkt – Pieprz naturalny – mielony, 100 g



Marka – ROL-TIM



Najlepiej spożyć przed: 15.04.2022



Kod kreskowy – 5 902900 005817



Producent – Z.P.H.U.”ROL-TIM” M. Tomczyk, Annolesie 5b, 42-110 Popów



Kraj pochodzenia - Wietnam

Salmonella. Jak uniknąć zakażenia?

Bakterie Salmonella enterica są odpowiedzialne za większość zatruć pokarmowych. Najniebezpieczniejsze są jaja i surowy drób. Ale można je też spotkać w rybach, nabiale, wyrobach garmażeryjnych i opakowaniach po jajach.

Mimo, że w lodówce, czy zamrażalniku są niskie temperatury, bakterii to nie niszczy. Nie szkodzi im nawet chlor. W sprzyjających warunkach (ciepło, wilgoć, obecność białka) bakterie mogą żyć poza organizmem żywym przez kilka miesięcy,

Salmonella jako organizm żywy, może przemieszczać się i zakazić teoretycznie czysty produkt. Wystarczy np. położyć kiełbasę na opakowaniu po jajkach. Po zjedzeniu takiej kiełbasy Salmonella dostanie się do naszego przewodu pokarmowego.

Najwięcej bakterii salmonelli jest na skorupkach jaj. Stamtąd, po rozbiciu jajka, mogą przeniknąć do środka potrawy. Dlatego też w miejscach zbiorowego żywienia, takich jak stołówki w szkołach czy przedszkolach, nie powinno się podawać jajecznicy, jaj sadzonych, kremów z jaj ucieranych czy własnej roboty majonezów.

W domu, przed rozbiciem, jajka trzeba je włożyć na 10 sekund do wrzącej wody. To wystarczy by zabić bakterie.

O czym warto pamiętać?

Pałeczki salmonelli giną w temperaturze 60-65°C, można więc uniknąć zatrucia podgrzewając potrawy. Wystarczy produkty ugotować, upiec, czy usmażyć.

Jaja przyniesione do domu trzeba sparzyć wrzątkiem i dopiero wówczas przełożyć do odpowiedniej kieszeni lodówki.

Opakowanie po jajkach trzeba, najlepiej od razu, wyrzucić.

Warto wydzielić miejsce w lodówce na surowy drób, mięso i jaja tak, aby nie stykały się z innymi produktami.

Drobiowe surowe mięso (także mielone) trzeba przechowywać tylko szczelnie zapakowane.

Mięso drobiowe, które jest niedopieczone, niedosmażone też może być źródłem zakażenia.

Przechowywanie żywności w niskiej temperaturze, zapobiegamy rozmrażaniu i ponownemu zamrażaniu żywności. Drób, mięso i ryby powinniśmy rozmrażać tylko wtedy, kiedy chcemy od razu je przygotować.

Po użyciu deski i noży do krojenia mięsa powinniśmy je dokładnie wymyć i wyparzyć. Najpraktyczniejsze są deski plastikowe, drewniane mogą być siedliskiem salmonelli .

Objawy zatrucia Salmonellą

Objawy zatrucia występują najczęściej od 6 do 72 godzin po spożyciu skażonego posiłku. Pierwszymi oznakami salmonellozy są biegunka, mdłości, wymioty, tępy ból brzucha. Zaburzeniom tym zwykle towarzyszy gorączka (do 39°C), ból głowy, dreszcze, ogólne rozbicie. Silne zatrucie może prowadzić nawet do zgonu, ale współcześnie jest to rzadkość. Salmonellozę trzeba leczyć w szpitalu, pod kontrolą lekarza.

Po przebyciu choroby pałeczki mogą być wydalane z kałem przez kilka tygodni lub miesięcy i mogą zakażać otoczenie.