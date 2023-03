Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące wykrycia obecności bakterii Salmonella spp. w jednej partii produktu kefir 200 g. Jak zaznaczono, spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

IS przekazał, że w 1 z 5 próbek produktu Kefir 200 g, OSM Łobżenica o numerze partii 25.03.2023/1 - wykryto Salmonella spp.

Chodzi o produkt z terminem przydatności do spożycia 25.03.2023. Jego producentem jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łobżenicy, ul. Wyrzyska 16, 89-310 Łobżenica, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 30191601 WE.



GIS przekazał, że producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o stwierdzonej niezgodności rozpoczął wycofywanie wskazanej powyżej partii produktu z rynku. Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z producentem prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie - czytamy w komunikacie.

GIS ostrzega, że "spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego".



W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem - wskazał GIS.



Salmonellozy są to choroby powodowane przez pałeczki Salmonella, które dzieli się na durowe i jelitowe.



Człowiek może zakazić się poprzez: spożycie żywności zanieczyszczonej bakteriami Salmonella, spożycie produktów żywnościowych pochodzących od zwierząt zakażonych (mięso, jaja, mleko), używanie skażonego sprzętu kuchennego, maszyn do produkcji żywności.



Pierwsze objawy choroby pojawiają się w okresie od 6 godzin do 3-7 dni od momentu kontaktu z czynnikiem zakaźnym. Wśród objawów są: bóle brzucha, gorączka, biegunka, odwodnienie, nudności, wymioty. Niekiedy może rozwinąć się zakażenie układowe o cięższym przebiegu, tzw. postać pozajelitowa, szczególnie u małych dzieci, osób w podeszłym wieku lub z obniżoną odpornością. Obserwuje się wówczas powstawanie ropni, zapalenie dróg żółciowych, płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, stawów, szpiku kostnego, kości oraz posocznicę. Istnieje skuteczne leczenie salmonelloz.