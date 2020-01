Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu kilku serii kropli do nosa Sulfarinol. Jak informują, powodem jest wada jakościowa produktu.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował o wycofaniu kilku serii leku Sulfarinol. Jak pisze GIF w opublikowanym komunikacie, powodem wycofania jest wykrycie w próbkach wyników poza specyfikacją dotyczących zanieczyszczenia azotanu naftazoliny. W związku ze stwierdzeniem tej wady jakościowej, serie leku Sulfarinol znikną z aptek.

Sulfarinol (Sulfathiazolum + Naphazolini nitras), 50 mg + 1 mg/ml, krople do nosa:

numer serii: 010617, data ważności: 2020-06-30

numer serii: 070617, data ważności: 2020-06-30

numer serii: 010717, data ważności: 2020-07-31

numer serii: 041018, data ważności: 2021-10-31

numer serii: 161018, data ważności: 2021-10-31

Podmiotem odpowiedzialnym jest Farrmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy "Galenus" z siedzibą w Warszawie. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Sulfarinol to krople do nosa, do krótkotrwałego stosowania w leczeniu objawów przekrwienia błony śluzowej nosa: kataru, zatkanego nosa, obrzęku błony śluzowej nosa spowodowanych przez zakażenie bakteryjne. Lek dostępny jest bez recepty.