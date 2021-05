Główny Inspektor Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności. Dowiedzieliśmy się o wybranych partiach produktów wycofanych ze sprzedaży. Nie spełniają norm i mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Po kontrolach, zdecydowano o wycofaniu z obrotu wybranych partii produktów. Nie spełniały norm i mogą być szkodliwe dla zdrowia.

GIS poinformował ostatnio o wycofaniu jednej partii Chińskiej Przyprawy Pięć Smaków 400 g LOBO. Powodem było wykrycie tlenku etylenu.



Nazwa produktu: Chińska Przyprawa Pięć Smaków 400 g LOBO



Data minimalnej trwałości: 20.08.2021



Dystrybutor: Heuschen&Schrouff OFT B.V. KE Landgraaf 6370, Niderlandy



Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, a jego stosowanie do żywności w Unii Europejskiej jest niedozwolone.

Główny Inspektorat Sanitarny wycofał też ze sprzedaży partię sosu czosnkowego. Powód? W jednej z nich wykryto gluten, pomimo, że produkt był oznaczony jako bezglutenowy.



Nazwa produktu: Sos czosnkowy 300 g, na etykiecie widnieje informacja „bez glutenu”



Numer partii: 16.11.2021 L2.C3



Data produkcji: 19.02.2021



Data minimalnej trwałości: 16.11.2021



Spożycie produktu przez osoby uczulone na gluten może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergicznej.



W ramach ostrzeżenia publicznego dotyczącego żywności, inspektorzy GIS-u poinformowali o wykryciu bakterii Salmonella w jednej partii mrożonego produktu "Stek z krokodyla".



Nazwa produktu: „Stek z krokodyla”, 250 g, mrożony



Numer partii: 2501113



Numer artykułu: 733270



Najlepiej spożyć przed: 18.03.2023



Produkt jest przeznaczony do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia w tym przypadku, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.