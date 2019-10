Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje o wycofaniu leku Mitomycin C Kyowa - antybiotyku. Jak czytamy w komunikacie GIF, przyczyną wycofania z obrotu było stwierdzenie niezgodności podczas procesu wytwarzania substancji czynnej, którą użyto w produkcji leku. Druga decyzja GIF odnosi się do leku - Clopidogrel Genoptim, stosowanego w profilaktyce powikłań zakrzepowych w miażdżycy.

GIF wycofuje lek: Mitomycin C Kyowa

GIF wycofał z obrotu Mitomycin C Kyowa, swojej decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności,To lek dostępny na receptę, składnik schematów wielolekowych w leczeniu raka żołądka, piersi, płuca, pęcherza moczowego, szyjki macicy, raka głowy i szyi oraz w innych lokalizacjach.

Serie wycofane przez GIF

Mitomycin C Kyowa, 10 mg, proszek do sporządzania roztworów do wstrzykiwań:

numer serii: 673AFE03, data ważności: 31.05.2020,

numer serii: 695AGB02, data ważności: 28.02.2021,

numer serii: 695AGB04, data ważności: 28.02.2021.

Mitomycin C Kyowa, 20 mg, proszek do sporządzania roztworów do wstrzykiwań:

numer serii: 013AFL02, data ważności: 31.12.2019,

numer serii: 017AGA02, data ważności: 31.01.2020,

numer serii: 032AGE02, data ważności: 31.05.2020,

numer serii: 035AGF02, data ważności: 30.06.2020,

numer serii: 038AGF02, data ważności: 30.06.2020.

GIF wycofuje lek: Clopidogrel Genoptim

To tabletki powlekane dostępne na receptę. Stosowany jest przy zapobieganiu wtórnym powikłaniom zakrzepowym w miażdżycy.

Wycofana została następująca seria leku: