"Amfor Rozgrzewający", "Amfor Chłodzący" i "Amfor Konopny" - to nazwy produktów, które zostały wycofane ze sprzedaży w Polsce przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. "Spełniają wymagania definicyjne produktu leczniczego, niemniej jednak nie zostały dopuszczone do obrotu jako produkty lecznicze" - czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Komunikat o wycofaniu ze sprzedaży "Amforu Rozgrzewającego", "Amforu Chłodzącego" i "Amforu Konopnego" Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) opublikował na swojej stronie internetowej we wtorek. Decyzja w tej sprawie została przez GIF wydana 5 czerwca.

Amfory "sugerują działanie lecznicze", a są sprzedawane jako kosmetyki

Jak wyjaśnia Inspektor, "produkty te spełniają wymagania definicyjne produktu leczniczego, niemniej jednak nie zostały dopuszczone do obrotu jako produkty lecznicze".

"Prezentacja i wskazania produktów: 'Amfor Rozgrzewający', 'Amfor Chłodzący' sugerują działanie lecznicze. Deklarowane jest działanie przeciwzapalne, rozkurczowe i przeciwbólowe, które jest niezgodne z definicją kosmetyku. Natomiast opis produktu oferowanego do sprzedaży pod nazwą 'Amfor Konopny' sugeruje, że posiada on właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub może być podawany w celu postawienia diagnozy albo w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne" - informuje GIF.

Jak zaznacza Główny Inspektor Farmaceutyczny, "prezentacje ofert ww. produktów na stronach internetowych w ich opisach zawierają wskazania przypisane produktom leczniczym". "W związku z tym przedmiotowe produkty powinny posiadać aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu umożliwiające legalny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tymczasem były one sprzedawane jako kosmetyki" - czytamy w komunikacie.

GIS podkreśla, że produkty te "nie zostały dopuszczone do obrotu na zasadach opisanych powyżej". "Stanowią one zatem produkty lecznicze niedopuszczone do obrotu, które jednak zostały do tego obrotu wprowadzone i są oferowane do sprzedaży ogólnodostępnej" - przekazuje.

"W związku z powyższym Główny Inspektor Farmaceutyczny, wydał decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej produktów oferowanych do sprzedaży pod nazwą: 'Amfor Rozgrzewający', 'Amfor Chłodzący', 'Amfor Konopny'" - podaje GIF.

"Rygor natychmiastowej wykonalności"

Jak zaznacza, "decyzji o wycofaniu z obrotu wyżej wymienionych produktów nadany został rygor natychmiastowej wykonalności".