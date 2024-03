Uwaga śpiochy, już w najbliższy weekend przestawiamy zegarki. Jednym z mniej lubianych efektów zmiany czasu na letni jest fakt, że będziemy spali o godzinę krócej, co może nie pozostać bez wpływu na nasz organizm. Jak temu zaradzić?

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Przestawienie "do przodu" raptem jednej godziny może wpłynąć na organizm człowieka, rozregulowując rytm dobowy, poprzez zaburzenie snu i poczucie zmęczenia.

Jak przystosować się do zmiany czasu i zmniejszyć skutki zdrowotne? Najlepiej zahartować nasz organizm, zanim przestawimy zegarki. A więc od dziś, stopniowo przesuwaj godzinę snu i przebudzenia. Każdego dnia kładź się spać o 15-30 minut wcześniej, by twoje ciało mogło na spokojnie przyzwyczaić się do nowego harmonogramu, co pomoże uregulować twój biologiczny zegar.

Kluczowy jest regularny harmonogram snu. Kładź się spać o tej samej porze. Poza tym, unikaj albo przynajmniej ogranicz spożycie kofeiny i alkoholu, szczególnie w godzinach wieczornych, ponieważ mogą one zaburzać sen, podobnie jak zbyt obfite posiłki.

Przed pójściem spać, unikaj też wszelkich niepotrzebnych bodźców, takich jak hałas i jasne światła, które może hamować produkcję melatoniny.

Nie zapominaj również, że aktywność fizyczna może pomóc w regulowaniu cyklu snu i czuwania oraz w zredukowaniu stresu.