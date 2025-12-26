Święta to spore wyzwanie dla naszego żołądka, ale nie oznacza to, że trzeba cierpieć z powodu przejedzenia. Menu świąteczne bywa obciążające nawet dla osób zdrowych. „Warto wtedy sięgnąć po naturalne środki, które przyniosą nam ulgę (…) Domowy kisiel z siemienia lnianego to znakomity sposób na wsparcie układu pokarmowego” – poleca Maria Czarnobilska - lekarka z krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego.

Co pomaga po przejedzeniu w Święta? Dwa skuteczne sposoby na uczucie ciężkości i zgagę / Twoje Zdrowie / Shutterstock

Cytat Są pacjenci, którzy odczuwają tak silny ból w klatce piersiowej, że jadą na SOR z obawą, że to zawał. Czasem okazuje się, że to nasilony refluks, którego objawy można doraźnie złagodzić prostymi metodami dr Tadeusz Tacikowski, specjalista gastroenterolog

Dolegliwości żołądkowe dotykają praktycznie każdego, a w okresie świątecznym nasz układ pokarmowy jest szczególnie obciążony. Jeśli masz problemy z niestrawnością lub męczy Cię zgaga, warto wypróbować domowe sposoby na przejedzenie - nie tylko po świętach.

Niezawodny sposób na problemy żołądkowe. Gastrolog poleca swoim pacjentom

Znakomitym produktem łagodzącym takie objawy jest siemię lniane w postaci płynnej, tzw. glutka. Wystarczy ugotować niezmielone lub zmielić i zalać wrzątkiem i popijać po każdym jedzeniu i przed snem. Zalecam tę zawiesinę wszystkim moim pacjentom z tendencją do refluksu i wszystkim którzy gorzej czują się po kawie, alkoholu, tłustym jedzeniu, cebuli czy czosnku - tłumaczy dr n. med. Tadeusz Tacikowski, specjalista gastroenterolog Grupy LUX MED.

Zawarte w siemieniu lnianym śluzowe polisacharydy po kontakcie z wodą tworzą lepki roztwór, który może mechanicznie osłaniać błonę śluzową przełyku i żołądka, ograniczając bezpośredni kontakt tkanek z kwaśną treścią.

Cytat Siemię lniane wspomaga regenerację podrażnionej śluzówki żołądka i można je wprowadzić do diety nawet kilkuletniego dziecka, gdyż zawiera dużo cennych składników, w tym nienasyconych kwasów tłuszczowych. lek. Maria Czarnobilska

Soda na refluks

Jedną z domowych metod neutralizacji refluksu i zgagi jest soda oczyszczona. Działa doraźnie i daje bardzo szybką poprawę przy nasilonych objawach.

Soda to szybki neutralizator kwasu: jest zasadowa, więc po kontakcie z kwaśną treścią żołądka może czasowo obniżyć jej kwaśność, co u części osób przekłada się na mniejsze pieczenie za mostkiem i kwaśne odbijanie.

Należy rozpuścić 1 płaską łyżeczkę sody oczyszczonej w szklance ciepłej wody i pić małymi łykami. Wiele osób odczuwa ulgę szybciej, gdy po wypiciu pozostaje w pozycji pionowej - można spokojnie pochodzić po mieszkaniu, zamiast kłaść się lub siadać w głębokim fotelu, bo to sprzyja cofaniu treści - zaleca gastrolog dr Tadeusz Tacikowski.

Specjalista zaznacza jednak, że chodź soda w takich okolicznościach przynosi szybką ulgę, nie powinna być jednak stosowana często ani "profilaktycznie", a osoby z nadciśnieniem lub chorobami nerek powinny skonsultować jej użycie z lekarzem.