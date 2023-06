Co zrobić kiedy wpadnie coś do oka? - w większości przypadków, pamiętając o kilku zasadach, łatwo rozwiązać problem. Jeżeli tak się nie stanie a oko jest zaczerwienione, łzawi lub boli należy niezwłocznie udać się do specjalisty.

Wraz z kolejnymi słonecznymi dniami coraz więcej czasu spędzamy na zewnątrz. Aktywne spędzanie czasu, pylenie roślin, wietrzna pogoda - sytuacji, kiedy drobinki pyłków, kurzu czy piasku lub małe muszki (ale też rzęsa) mogą dostać się do naszego oka (a dokładniej: worka spojówkowego), jest wiele. I zazwyczaj powodują one duży dyskomfort. Występuje też zazwyczaj łzawienie, co jest naturalną reakcją, a niejednokrotnie pomaga także samoczynnego pozbycia się ciała obcego z oka.

Łzy mają jeszcze jedną ważną funkcję. Zawarte w nich substancje potrafią zneutralizować bakterie, które dostały się do oka razem z ciałem obcym. Jednocześnie może pojawić się także ból, zaczerwienienie, światłowstręt, czy spadek ostrości wzroku. Zazwyczaj w takiej sytuacji łatwo poradzić sobie samodzielnie lub z pomocą drugiej osoby. Warto wówczas pamiętać o kilku zasadach.

Przede wszystkim: nie pocieraj oka, bo to tylko pogarsza sytuację, a za nim przystąpisz do usunięcia ciała obcego z oka zadbaj o higienę i dokładnie umyj ręce wodą i mydłem.



Nieraz skuteczną metodą usunięcia ciała obcego jest płukanie oka. Można do tego wykorzystać sól fizjologiczną, sztuczne łzy lub przegotowaną wodę w temperaturze pokojowej. Płynem należy napełnić kieliszek, przyłożyć jego brzeg do brzegu odciągniętej powieki dolnej, aby szczelnie przylegał, a następnie przechylając jego zawartość do worka spojówkowego, kilkakrotnie mrugnąć (w aptece możemy także nabyć specjalny zestaw do płukania oka)



Jeżeli to nie pomoże to w zależności od tego, gdzie zlokalizowane jest ciało obce i jak jest duże, powinniśmy:

Jeżeli jest widoczne w obrębie szpary powiekowej (na brzegu oka lub na dolnej powiece) wyciągnij go ostrożnie, używając do tego zmoczonego patyczka higienicznego lub rogu wilgotnej chusteczki





Jeżeli jest niewidoczne w szparze powiekowej, należy poszukać w worku spojówkowym (to niewielka przestrzeń znajdująca się pomiędzy spojówką gałki ocznej i spojówką wewnętrznej części dolnej powieki) należy poszukać przyczyny dyskomfortu i jego lokalizację. Odchylając górną powiekę należy patrzeć w dół, dolną - w górę). Po zlokalizowaniu ciała obcego, podobnie jak w pierwszym przypadku, możemy usunąć go zmoczonym patyczkiem higienicznym lub rogiem wilgotnej chusteczki.