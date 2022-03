Coraz więcej organizacji oraz towarzystw medycznych organizuje bezpłatne konsultacje dla przyjeżdżających do Polski obywateli Ukrainy. Zebraliśmy praktyczne informacje o najważniejszych akcjach, w których można wziąć udział.

Wsparcia dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy udzielają między innymi psychiatrzy, stomatolodzy i neurolodzy.

Wsparcie przeciw depresji

Fundacja „Twarze depresji” uruchomiła program „Twarze depresji dla Ukrainy”. To bezpłatna, zdalna pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla obywateli Ukrainy - dzieci i osób dorosłych. Konsultacje ze specjalistami odbywają się w językach rosyjskim i ukraińskim. Trauma wojenna pociąga za sobą zespół stresu pourazowego, depresję i bardzo wiele innych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Życie w lęku, stresie i dramat, jaki przeżywają teraz ukraińskie dzieci i ich rodzice są nie do wyobrażenia - opisują organizatorzy akcji.

Zdalne wideokonsultacje umożliwiają łączenie się przez Whats App i Skype ze specjalistami przebywając także poza Polską, na terenie Ukrainy. Konsultacje online odbywają się w językach ukraińskim i rosyjskim. W zespole fundacji są psycholodzy, psychoterapeuci oraz specjalista psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży. Patronem honorowym programu jest krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii.

Formularz zgłoszeniowy w języku ukraińskim i rosyjskim do programu znajduje się na stronie: www.twarzedepresji.pl/ukraina

Pomoc dla pacjentów z padaczką

Od wtorku działa specjalny numer telefonu (+48 503 924 756), z którego korzystać mogą obywatele Ukrainy zmagający się z epilepsją. Stres jest jednym z czynników, który może przyczynić się do wzmożonych ataków padaczki (epilepsji) - podkreślają lekarze.

Kto może skorzystać z infolinii?

osoby zmagające się z padaczką (epilepsją), które przyjechały do Polski i pilnie potrzebują konsultacji medycznej (ta możliwa jest zarówno stacjonarnie, jak i online)

osoby po przebytym ataku padaczki lub z objawami epilepsji;

osoby ze zdiagnozowaną chorobą, które potrzebują recepty na leki.

Poza kontaktem telefonicznym, możliwy jest także kontakt mailowy: ukr@fundacjaemergen.com

Bezpłatna pomoc stomatologiczna

Od tego tygodnia działa strona internetowa z bazą gabinetów oferujących bezpłatną pomoc stomatologiczną ofiarom agresji rosyjskiej, które trafiły do Polski. Akcja swój początek miała w popularnym portalu społecznościowym, na grupie, w której dyskutują stomatolodzy.

To zwykły gest solidarności, ale jakże ważny. Dziś wydaje się, że pomoc stomatologiczna to może nie być pierwsza potrzeba uciekających z Ukrainy, ale dobrze wiemy, że wkrótce może się zmienić. W potrzebie będą dorośli oraz dzieci. Specjalna mapa gabinetów, którą stworzyliśmy w witrynie www.dentysciukrainie.pl ma pomóc w lokalizacji placówki najbliżej miejsca przebywania. Przetłumaczyliśmy stronę na język ukraiński, apelujemy do wszystkich mediów, również tych ogólnopolskich i lokalnych o pomoc w dotarciu do potrzebujących - wyjaśnia Krzysztof Powolny, pomysłodawca i koordynator akcji. Akcję wsparło Polskie Towarzystwo Stomatologiczne.

Chęć nieodpłatnej pomocy obywatelom z Ukrainy wyraziło już blisko 50 gabinetów z różnych części kraju. Gotowi włączyć się w projekt mogą skorzystać z formularza dostępnego na stronie: dentysciukrainie.pl

Bezpłatna pomoc lekarzy POZ

Lekarze Porozumienia Zielonogórskiego bezpłatnie przyjmują wojennych uchodźców z Ukrainy. Do czasu uregulowania zasad opieki nad wojennymi uchodźcami z Ukrainy w stanach zagrożenia zdrowia lub życia, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej z Porozumienia Zielonogórskiego będą przyjmować ich bezpłatnie. W razie konieczności chorzy kierowani będą do właściwych szpitali - czytamy w komunikacie Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

W związkach regionalnych organizowane są zbiórki środków medycznych oraz leków, które dostarczone będą na przejścia graniczne z Ukrainą, a także do miejsc czasowego pobytu. Jednocześnie zarząd Porozumienia Zielonogórskiego apeluje do Ministerstwa Zdrowia o natychmiastowe uregulowanie zasad opieki nad obywatelami Ukrainy.