Dwa przeszczepy wątroby wykonano w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. W ten sposób placówka dołączyła do grona dziewięciu polskich szpitali, które wykonują takie zabiegi. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu jest 9. polskim szpitalem, w którym wykonywane są takie zabiegi.

