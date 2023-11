Specjaliści zalecają osobom, które palą papierosy od dwudziestu lat, bezpłatne badania, które sprawdzą kondycję ich płuc. Właśnie o tym, jak groźnym nałogiem jest nikotynizm, mówimy w tym tygodniu w cyklu Twoje Zdrowie. Darmowe badania można wykonać obecnie w dziesięciu ośrodkach. Zgłosić można się telefonicznie do konkretnej placówki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Badanie polega na niskodawkowej tomografii komputerowej. Pozwala nam to zidentyfikować zmiany w płucach, które mogą być podejrzane o etiologię nowotworową. Pacjent wjeżdża do tomografu komputerowego. Nie ma ryzyka, którego obawiają się pacjenci, że to napromieniowanie będzie istotne. Badanie trwa kilka minut. Pacjent przyjeżdża, zgłasza się na konkretną godzinę. Zalecamy, by takie badanie powtarzać co roku - opisuje w rozmowie z RMF FM profesor Joanna Chorostowska-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Tu znajdziesz pełną listę placówek, które wykonują bezpłatne badania: https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/profilaktyka-raka-pluca

Lekarze przypominają, że prawo do bezpłatnych badań ma osoba, która spełnia następujące warunki:

1) jest osobą w wieku 55-74 lat i pali papierosy nałogowo - ma konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom (pali paczkę dziennie od 20 lat, palisz 2 paczki dziennie przez 10 lat); nie udało się rzucić palenia na więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu absencji);

2) jest osobą w wieku 50-74 lat i pali papierosy nałogowo - ma konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom (pali paczkę dziennie od 20 lat, palisz 2 paczki dziennie przez 10 lat; nie udało się rzucić palenia na więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu absencji);

Ponadto ma znaczenie, że: