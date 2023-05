Wafle to lekka i smaczna przekąska, idealna do szybkiego zaspokojenia głodu. To zdecydowanie lepsze rozwiązanie, niż podjadanie chipsów. W sklepach kupimy wiele rodzajów wafli, ale najpopularniejsze są kukurydziane i ryżowe. Jeśli często je spożywacie, zapoznajcie się z najnowszym komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Chodzi o popularne wafle z kukurydzy, w której stwierdzono śladową obecność niedozwolonego środka ochrony roślin - chlorpiryfosu. GIS przekazał, że ze względów ostrożnościowych i w celu ochrony zdrowia konsumentów, producent wafli - firma Good Food Product Sp. z o.o. - podjęła decyzję o wycofaniu z rynku partii produktów. Komunikat dotyczy aż czterech różnych rodzajów produktu: Solone Wafle Kukurydziane 105 g,

Solone Wafle Kukurydziane 35 g,

Pano Wafle Cienkie Kukurydziane z Kaszą Jaglaną i Pieprzem, 105 g,

Pano Wafle Cienkie Kukurydziane z solą morską, 105 g. Niektóre z nich były dostępne w sieci sklepów Biedronka i Rossmann. Zdjęcia produktów znajdziecie w komunikacie GIS-u. Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka, wycofuje partie marki własnej (Pano). Sieć poinformowała klientów o możliwości zwrotu towarów. Z Rossmanna wycofywana jest z kolei partia solonych wafli kukurydzianych Good Food w opakowaniu 35 g. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych partii wafli. GIS zaleca, by nie spożywać partii produktów wskazanych w komunikacie. Zobacz również: GIS ostrzega przed spożywaniem produktu. „Może stanowić zagrożenie dla zdrowia”