Dzięki genetycznej manipulacji koreańskim naukowcom udało się „uzdrowić” komórki raka jelita grubego, pobudzając ich różnicowanie w stronę komórek jelita i tłumiąc procesy prowadzące do uzłośliwienia - informuje pismo „Advanced Science”. Czy testowana metoda to nadzieja dla chorych na nowotwory?

/ Shutterstock

Większość obecnie prowadzonych badań i metod leczenia nowotworów dotyczy sposobów na zabicie obecnych w organizmie nieprawidłowych komórek. Udało się zresztą poczynić znaczące postępy w tej dziedzinie.

Te tradycyjne metody leczenia w większości przypadków wiążą się jednak z poważnymi skutkami ubocznymi - oprócz chorych komórek obumierają również zdrowe komórki i tkanki. Szkody te uważane są zwykle za dające się usprawiedliwić - dzięki agresywnemu leczeniu pacjent zyskuje szansę na przeżycie.

Na czym polega nowa, testowana metoda leczenia nowotworów?

Teraz naukowcy z Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) opracowali całkiem odmienne podejście do leczenia nowotworów. Pracując z linią komórek raka jelita grubego, odkryli sposób na włączenie kilku genetycznych przełączników, aby komórki jelita powróciły do normalnego, zdrowego stanu.

Wykorzystując cyfrowy model sieci genów normalnego rozwoju komórek, autorzy odkryli kilka cząsteczek znanych jako "główne regulatory", które biorą udział w procesie różnicowania komórek wyściełających ściany jelit. Stłumienie działania regulatorów znanych jako MYB, HDAC2 i FOXA2 w komórkach raka jelita grubego sprawiło, że powróciły one do stanu podobnego do normalnego, usuwając zagrożenie nowotworem bez niszczenia jakichkolwiek komórek.

Testy przeprowadzono najpierw na cyfrowym modelu, później za pomocą eksperymentów molekularnych, a w końcu na myszach.

Fakt, że komórki nowotworowe mogą zostać przekształcone z powrotem w normalne komórki, jest zdumiewającym zjawiskiem - powiedział profesor KAIS Kwang-Hyun Cho, który kierował badaniami.

To badanie dowodzi, że takie odwrócenie można systematycznie wywołać - dodał.

Oprócz badań nad komórkami nowotworowymi jelita grubego, naukowcy wykorzystali również swój program do modelowania cyfrowego, aby odkryć cztery główne regulatory działające w regionie hipokampa mózgu myszy. Odkrycie może zostać wykorzystane do badania i potencjalnego odwrócenia rozprzestrzeniania się raka mózgu, podczas gdy narzędzie do modelowania cyfrowego może stać się sposobem na walkę z innymi nowotworami w całym ciele.

Te badania wprowadzają nową koncepcję odwracalnej terapii nowotworowej poprzez przekształcenie komórek nowotworowych w normalne komórki. Pozwalają opracować również podstawową technologię identyfikacji celów dla odwrócenia nowotworu poprzez systematyczną analizę trajektorii różnicowania normalnych komórek - podsumował Cho.