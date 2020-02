Co najmniej 10 przypadków zarażenia koronawirusem wykryto wśród pasażerów wycieczkowca zacumowanego w japońskim porcie Jokohama. Na pokładzie jest w sumie 3711 osób. Zostaną poddane kwarantannie.

Badania rozpoczęto wkrótce po zacumowaniu jednostki / JIJI PRESS / PAP/EPA

Przypadki zakażeń koronawirusem wykryto wśród pasażerów i załogi wycieczkowca Diamond Princess należącego do korporacji Carnival Japan, japońskiej filii amerykańsko-brytyjskiego operatora wycieczkowców.

Statek przybył do zatoki Jokohama w pobliżu Tokio w poniedziałek wieczorem.



Badania rozpoczęto wkrótce po zacumowaniu jednostki, po tym jak wykryto koronawirusa u 80-letniego pasażera.



Według przedstawiciela japońskiego ministerstwa zdrowia nie wszyscy z przebywających na pokładzie zostaną poddani testom na koronawirusa, ponieważ zabierze to zbyt dużo czasu i obecnie uważane jest za zbędne.



Obecnie zakłada się że przebadanych zostanie ok. 200 osób. Osoby zakażone będą musiały opuścić statek i zostaną przewiezione do szpitali.



Liczba osób w Japonii zarażonych koronawirusem wzrosła w ten sposób do 33.



Według najnowszych danych ogłoszonych w środę przez władze chińskie liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 491. W całych Chinach zarażonych jest prawie 25 tys. osób.