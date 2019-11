To będzie wyjątkowy - nie tylko muzycznie! - koncert: Mikołajowy Koncert Specjalny. 7 grudnia na scenie Teatru Groteska w Krakowie staną zespoły muzyczne założone przez… lekarzy: zagrają charytatywnie na rzecz powstającego pod Wawelem Centrum Seniora! W placówce, którą poprowadzi krakowski Wolontariat Św. Eliasza, odbywać się będą zajęcia edukacyjne, rehabilitacyjne i aktywizacyjne dla seniorów. Każdy może dołożyć do powstania Centrum własną cegiełkę: kupując bilet na grudniowy koncert, na który już teraz zapraszają Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie i Teatr Groteska!

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Publiczności zaprezentuje się tego wieczoru m.in. zespół EndoPower, w którym gra dobrze już znany szerokiej publiczności prof. Piotr Chłosta: na co dzień kierownik Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, którego na scenie zobaczymy z gitarą basową w hardrockowym repertuarze.

Wyjść z sal konferencyjnych i złamać tabu

Dla prof. Chłosty Mikołajowy Koncert Specjalny będzie szansą nie tylko na zebranie środków na rzecz Centrum Seniora, ale i na... przełamanie tabu! Jak bowiem zauważa lekarz, o chorobach urologicznych i o tym, jak je leczyć, mówi się zazwyczaj jedynie na... konferencjach naukowych.

Chcieliśmy znaleźć inny sposób dotarcia z tą tematyką do społeczeństwa - stąd pomysł na koncert. Chcieliśmy wyjść z sal konferencyjnych, żeby złamać tabu - podkreśla prof. Piotr Chłosta.

Na scenie Groteski znakomitym urologom z EndoPower towarzyszyć będzie znakomity wokalista: Marek Piekarczyk!

Poezja śpiewana, folk, brytyjska alternatywa i (hard)rock

W Mikołajowym Koncercie Specjalnym wystąpi również grupa Wszystko Jest Muzyka: to młody krakowski zespół, piątka artystów grających własną muzykę, w której łączą wpływy folku, jazzu, rocka i poezji śpiewanej. Założyciel grupy, autor tekstów i muzyki - Sebastian Lewandowski - jest ratownikiem medycznym.

Lekarz rezydent z medycyny rodzinnej Andrzej Wiśniewski jest natomiast liderem innego zespołu, jaki 7 grudnia pojawi się na deskach Groteski: Jackdaws. To trio z Krakowa o śląskim rodowodzie, grające muzykę z pogranicza brytyjskiej alternatywy lat 90. Aktualnie trwają prace nad pierwszym albumem Jackdaws.

230 Volt to z kolei hardrockowa formacja z Krakowa. W 2004 roku ukazała się debiutancka płyta zespołu: "OK Doktor". Kolejna, z 2011 roku, zatytułowana była po prostu: "Volt II", zaś najnowsza nosi tytuł: "Na krawędzi". Do tej pory muzycy 230 Volt stawali na scenie razem z takimi zespołami jak TSA, Whisbone Ash, Dżem, KAT & Roman Kostrzewski, Acid Drinkers czy Coma. Teraz do wspólnego wykonania zaprosił grupę prof. Piotr Chłosta!



Mikołajowy Koncert Specjalny w Teatrze Groteska w Krakowie już 7 grudnia o godzinie 19:00!

Bilety-cegiełki na to wyjątkowe wydarzenie - w cenie 75 złotych - można kupić w kasie Teatru Groteska.