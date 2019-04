Miewasz problemy z trawieniem? Sprawdź, po jakie przyprawy sięgnąć, by jedzenie sprawiało ci przyjemność.

Cynamon: jest szczególnie korzystny dla organizmu. Nie tylko poprawia trawienie, ale też pomaga normalizować poziom cukru we krwi. Uwrażliwia tkanki na inulinę, jest więc rekomendowany dla diabetyków. Obniża poziom trójglicerydów i cholesterolu. Cynamon działa rozgrzewająco i przyspiesza spalanie tłuszczu. Przyspiesza oczyszczanie organizmu ze złogów i zbędnych produktów przemiany materii. W polskiej kuchni używany jest głównie do ciast i deserów. Warto zacząć stosować go szerzej - doskonale komponuje się z daniami mięsnymi i rybami.

Imbir: dzięki właściwościom rozgrzewającym przyspiesza metabolizm. Wspomaga trawienie, zapobiega wzdęciom i jednocześnie ma zdolność obniżania poziomu cholesterolu. Ma też szczególne zasługi dla oczyszczania organizmu z toksyn. Obecny w nim gingerol ma silny wpływ na spalanie tłuszczu trzewnego, który jest wyjątkowo niebezpieczny dla zdrowia. Tłuszcz zmagazynowany na brzuchu i wokół narządów wewnętrznych istotnie pogarsza ich pracę i skraca żywotność. Spożywając regularnie imbir, zarówno sproszkowaną przyprawę, jak i świeży korzeń, dbamy o sylwetkę i zdrowie.



Chilli: zawiera kapsaicynę. Ta substancja odpowiedzialna jest za ostry smak przyprawy, a do tego działa rozgrzewająco i wpływa na metabolizm spoczynkowy. Pobudza układ pokarmowy do wytężonej pracy i zmniejsza łaknienie.



Pieprz cayenne: również zawiera kapsaicynę, dzięki której przyspiesza spalanie spożytych kalorii.



Czarny pieprz: jego główny składnik-piperyna - działa podobnie do kapsaicyny. Blokuje powstawanie nowych komórek tłuszczowych w organizmie.



Curry: dzięki zawartości kwasu hydroksycytrynowego (HCA) wyjątkowo skutecznie spala tkankę tłuszczową. Curry przyspiesza przeminę materii i działa hamująco na ośrodek głodu w mózgu. W konsekwencji zmniejsza apetyt.

Goździki: przyspieszają metabolizm, łagodzą wzdęcia i zapobiegają powstawaniu gazów. Zwiększając wydzielanie enzymów trawiennych. Usprawniają pracę żołądka i jelit.

Kurkuma: obfituje w przeciwutleniacze i wykazuje właściwości przeciwzapalne. Badania naukowe dowodzą, że kurkuma zmniejsza przyrost masy ciała i hamuje wzrost tkanki tłuszczowej.



Bazylia: wspiera procesy trawienne i ułatwia przyswajanie pokarmu. Pobudza wydzielanie soków żołądkowych, łagodzi stres, działa przeciwskurczowo i rozluźnia jelita. Przyspiesza ponadto trawienie białek i tłuszczów. Łagodzi niestrawność i związany z nią ból głowy.



Kardamon: działa rozgrzewająco i poprawia trawienie. Wyjątkowo skutecznie spala komórki tkanki tłuszczowej. Zapobiega powstawaniu gazów i przedłuża uczucie sytości po posiłku.



