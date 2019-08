Brytyjscy lekarze deklarują, że transplantacja świńskiego serca pacjentom czekającym na przeszczep, będzie możliwy za nie więcej niż trzy lata. Już teraz realne staje się leczenie skutków zawału serca.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W rocznicę przeprowadzenia w Wielkiej Brytanii pierwszego udanego przeszczepu serca, sir Terence English w wywiadzie dla "The Sunday Telegraph" opowiedział o swoich przygotowaniach do pionierskiej operacji transplantacji świńskich nerek, którą planuje przeprowadzić jeszcze w tym roku.Jeżeli operacja ksenotransplantacji nerek się powiedzie, będzie to podstawą do podjęcia prób przeprowadzenia operacji na sercu.- powiedział English.

Anatomia i fizjologia świńskiego serca jest tak zbliżona do ludzkiej, że od dłuższego czasu wykorzystuje się je jako modele do lekarskich praktyk i sprawdzania nowych metod leczenia ludzi. Zwłaszcza leczenia skutków zawałów. Nadzieja na leczenie skutków ataku serca wzrosła w maju, kiedy terapia genetyczna odniosła pozytywne rezultaty u świń.

Międzynarodowy zespół badaczy, kierowany przez naukowców z Wielkiej Brytanii, dzięki badaniom na świńskich sercach odkryła, że terapia genomem microRNA-199 znacznie przyspiesza i podnosi efektywność regeneracji komórek serca po zawale.

Zawał mięśnia sercowego, spowodowany zatorem tętnicy, jest jednym z najczęstszych powodów niewydolności serca. Chorzy po zawale często cierpią na stałe uszkodzenie mięśnia sercowego, co uniemożliwia im pełny powrót do zdrowia.

Szansa, że uda się pomóc chorym po zawale serca, jest świętym Graalem kardiologii- powiedział Ajay Shah z "British Heart Foundation’s". Po latach badań szansa na powodzenie leczenia stała się realna i przestała być tylko mrzonką fantastów- dodał.

Wykorzystanie microRNA-199 jest przełomem w badaniach, pozwoliło na przywrócenie niemal pełnej sprawności mięśnia sercowego po zawale w miesiąc.

Optymizm lekarzy studzi jednak fakt, że wszystkie świnie, u których zastosowano microRNA-199, zdechły, ponieważ ewoluował on w niekontrolowany sposób. Póki co uniemożliwia to całkowicie wykonanie testów na ludzkim sercu.