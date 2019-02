Mukowiscydoza to rzadka choroba genetyczna - występująca najczęściej wśród białej rasy. Niestety jest to choroba nieuleczalna. W Polsce choruje na nią około dwóch tysięcy osób, ale nie ma dokładnych danych. Wynika to z braku ogólnopolskiego rejestru zachorowań.

Zdjęcie ilustracyjne /pixabay.com /Pixabay

REKLAMA