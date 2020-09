Pierwsza w Europie operacja usunięcia zaćmy metodą 3D została przeprowadzona w Klinice Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Do tej pory ta technologia była stosowana głównie przy operacjach siatkówki i głębokich urazów, ale wreszcie powstało oprogramowanie i sprzęt bezpośrednio do zaćmy.

Rozmowa z prof. Rejdakiem o pierwszej operacji usunięcia zaćmy metodą 3D w Europie Krzysztof Kot, RMF FM

To duży skok technologiczny i jeszcze większa precyzja - mówi prof. Robert Rejdak, szef kliniki. Profesor podkreśla, że kolejny plus tej metody to możliwość zachowania dystansu społecznego. Chirurg przebywa w pewnej odległości od chorego, nie pochyla się nad mikroskopem a patrzy na duży ekran, na którym obserwuje pole operacyjne.

Uwaga! Filmy znajdujące się poniżej mogą zawierać treści nieodpowiednie dla wrażliwych widzów.





Operacja usunięcia zaćmy metodą 3D Materiały udostępnione przez prof. Rejdaka /

Wszyscy wyposażeni w okulary 3D widzą dokładnie to samo. To ważne, bo dokładnie można śledzić przebieg operacji. Np. instrumentariuszka już sama widzi na jakim jesteśmy etapie i podaje odpowiednie narzędzie. Nie trzeba wydawać poleceń, bo rozumiemy się bez słów - wylicza atuty prof. Rejdak.

Specjalista podkreśla, że operacja 3D oznacza mniejsze narażenie na zjawiska fototoksyczne wywołane światłem. Można je zredukować do niezbędnego minimum dzięki wysokiej jakości kamerom i rozdzielczości. Operator może też sobie odpowiednio powiększać, czy nakładać różne filtry na odpowiednie miejsce. Daje to większą precyzję - dodaje prof. Rejdak.