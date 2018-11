Ile tak naprawdę trwa menopauza? Czy oznacza koniec życia zawodowego i intymnego? I kiedy terapia hormonalna nie jest potrzebna? Oto fakty i mity dotyczące menopauzy.

Menopauza trwa jeden dzień

Fakt. To co powszechnie nazywamy menopauzą to tak naprawdę objawy klimakteryjne. Bóle głowy, uderzenia gorąca czy spadek libido pojawiają się przed i po menopauzie. Sama menopauza to w zasadzie jeden dzień - dzień ostatniej miesiączki.





Dotyczy tylko kobiet 50+

Mit. Co prawda menopauza pojawia się z reguły między 40. a 60. rokiem życia, jednak u jednej na tysiąc kobiet przed trzydziestką u jednej na sto przed czterdziestką odnotowuje się przedwczesne wygasanie czynności jajników z wtórnym brakiem miesiączki.





Wczesne macierzyństwo zwiększa ryzyko wczesnej menopauzy

Mit. To kiedy i ile dzieci kobieta urodzi nie ma żadnego wpływu na to, kiedy pojawi się menopauza. Za to wiek, w którym wystąpiła menopauza u matki ma znaczenie. Wiele badań wykazało taki związek.



Menopauza oznacza koniec seksu i życia zawodowego

Mit. Objawy klimakteryjne (chwiejność nastrojów czy uderzenia gorąca) utrudniają codzienne funkcjonowanie i życie zawodowe, zaś okołomenopauzalne nietrzymanie moczu, suchość pochwy, czy spadek libido mają przełożenie na kontakty intymne. Jednak wiele dolegliwości można łagodzić. Specjaliści podpowiadają też umiarkowany wysiłek fizyczny, unikanie używek, masaże relaksacyjne, a także wsparcie bliskich i pozytywne nastawienie do siebie.





Leczenie onkologiczne może ją przyspieszyć

Fakt. Z jednej strony czynniki genetyczne czy wrodzone niedobory enzymatyczne, a z drugiej chirurgiczne usunięcie jajników, leczenie onkologiczne drogą radioterapii czy chemioterapii potencjalnie mogą stać za przedwczesnym zahamowaniem produkcji estrogenów przez jajniki. Skutkuje to zanikowymi w narządach rodnych i objawami podobnymi jak w okresie klimakterium.

Dotyka też panów

Mit. Oczywiście starzenie się dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Jednak żeńska menopauza i przypisywana mężczyznom andropauza nie są procesami tożsamymi. U panów nie dochodzi bowiem do nieodwracalnego zatrzymania funkcji hormonalnych czy reprodukcyjnych. Zostają one jedynie upośledzone lub obniżone.





Menopauza jest związana z hormonami

Fakt. Za zmiany miesiączkowania prowadzące ostatecznie do zaniku miesiączki odpowiada gospodarka hormonalna kobiety. A skutki hormonalnych zaburzeń to m.in. rozdrażnienie, nawet depresję, przyrost masy ciała czy kłopoty ze snem. Długotrwały niedobór np. estrogenów może prowadzić do osteoporozy i miażdżycy, a ta do zawału serca czy udaru"

Nieważne jaki styl życia prowadzisz

Mit. Badania pokazują, że wpływ na to, kiedy pojawi się menopauza ma ogólna kondycja organizmu, układ hormonalny oraz styl życia. Do wcześniejszego wystąpienia menopauzy mogą przyczynić się: niewłaściwa dieta, palenie papierosów oraz nadmiar stresu.

Kontakt z lekarzem nie jest konieczny

Mit. Menopauza to nie choroba, nie potrzebuję lekarza - tak myśli większość kobiet. Tymczasem jak lekarze sami podkreślają, pacjentka w okresie menopauzy wymaga wspólnego działania wielu specjalistów. Często pomocne są konsultacje internistyczne, kardiologiczne, lekarzy rehabilitacji medycznej czy psychiatrów i psychologów. Ponadto w okresie premenopauzy mogą pojawić się patologie narządu rodnego, jak np. mięśniak macicy czy polipy endometrialne.

Objawy uśmierzy len

Fakt. Chodzi o fitoestrogeny, które znajdziemy w roślinach strączkowych, winogronach, wiśniach, czosnku, herbacie, pieprzu czy soi. Prawdziwą ich kopalnią jest jednak len zawierający lignany.

Menopauza może przyczyniać się do rozwoju osteoporozy

Fakt. Do osteoporozy może prowadzić brak kluczowych hormonów płciowych (estrogenów) oraz niedobory wapnia w diecie. Dlatego warto wzbogacić dietę o produkty zawierające wapń, takie jak szpinak, jarmuż, biała fasola, sezam i soja.

Menopauza może powodować wahania nastroju

Fakt. Przez jej wpływ na poziom estrogenów kobiety często skarżą się na uderzenia gorąca, uczucie lęku czy zdenerwowania. W większości przypadków objawy są łagodne i nie wymagają specjalistycznej konsultacji i zażywania leków.

Każda kobieta przechodzi menopauzę tak samo

Mit. Jedna kobieta będzie miała bardzo delikatne objawy, druga odwrotnie. Część odczuwa spadek libido, inne zaś jego wzrost. Menopauza to sprawa wyjątkowo personalna i niejednorodna.

Terapia hormonalna jest konieczna

Mit. Z reguły kobietom w okresie klimakterium ginekolog zaleca hormonalną terapię zastępczą (HTZ) syntetycznymi hormonami ludzkimi. Jest jednak rozwiązanie alternatywne - fitoestrogeny. Taka terapia jest zarówno skuteczna, jak i bezpieczna. Estrogeny roślinne działają łagodniej i zdecydowanie mniej inwazyjnie niż te ludzkie i syntetyczne.

Kobieta zawsze ciężko przechodzi menopauzę

Mit. Stopień intensywności objawów bywa różny, a wszystko zależy od naszego organizmu. Wiele pań przechodzi menopauzę zupełnie naturalnie, wspomagając się jedynie dietą czy zmianą stylu życia.

Po menopauzie stracę figurę i dużo przytyję

Mit. Trzeba przyznać, że menopauza sprzyja przybieraniu na wadze. Ale to dlatego, że spada tempo metabolizmu, zatrzymuje się woda, a wiele kobiet, z powodu złego samopoczucia, rezygnuje z ulubionych zajęć fitness. Dlatego lekarze zachęcają do pilnowania diety i korzystania z aktywności fizycznej.

