Ten wynalazek może zmienić życie wielu ludzi. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego ogłosili w piśmie naukowym, że pracują nad stworzeniem soczewki, która będzie przybliżać obraz. Stworzyli już prototyp.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Soczewka jest kontrolowana przez ruch oka. Użytkownicy mogą powiększyć lub pomniejszyć obraz przez dwukrotne mrugnięcie powieką.

Tekst o tym wynalazku pojawił się w czasopiśmie naukowym Advanced Functional Materials.

Soczewka jest wykonana z elastycznej folii, która reaguje na sygnały elektryczne, wysyłane przez oko. Według naukowców człowiek jest zdolny do emitowania takich impulsów nawet podczas snu. Nawet, jeżeli nasze oczy niczego nie widzą, to wiele osób wciąż może poruszać gałką oczną i generować sygnał elektro-okulograficzny - mówi dla New Scientist, Shengqiang Cai, główny autor badań.

Rewolucyjne soczewki nie trafią jednak zbyt szybko na rynek. Prototyp na razie działa tylko w specjalnych warunkach, a osoby używające mają umieszczone wokół oczu specjalne elektrody.

Naukowcy mają nadzieję, że ich wynalazek może zostać wykorzystany w masowej skali.