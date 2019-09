Jak informuje "The Independent", lekarzom nie udało się uratować 10-letniej Lily Avan. Dziewczynka trafiła do szpitala po tym, jak do jej organizmu dostał się groźny pierwotniak - Naegleria Fowleri. Śmierć 10-latki potwierdziła w mediach społecznościowych szkoła, do której uczęszczała.

