Zabieg cesarskiego cięcia w znieczuleniu ogólnym o ponad połowę zwiększa ryzyko depresji poporodowej, piszą na łamach czasopisma "Anesthesia and Analgesia" naukowcy z Columbia University. Ich badania pokazują też na niepokojąco silny wzrost ryzyka myśli samobójczych i samookaleczeń. Ich zdaniem, lekarze powinni rozważyć możliwość stosowania tego zabiegu w znieczuleniu miejscowym, co powinno mieć dla psychiki młodych matek działanie ochronne.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Częstotliwość przypadków depresji poporodowej w Stanach Zjednoczonych wzrosła w ciągu minionych 15 lat aż siedmiokrotnie. W tej chwili depresja ta dotyka 1 na 7 rodzących kobiet, co daje w skali roku około 550 tysięcy przypadków. Wiele z nich wymaga hospitalizacji. Badacze z Columbia University Mailman School of Public Health i Columbia University Irving Medical Center postanowili sprawdzić, jaki wpływ może mieć tu sposób znieczulenia podczas zabiegów cesarskiego cięcia. Okazało się, że istotny.

Ogólne znieczulenie podczas cesarskiego cięcia może zwiększać ryzyko depresji poporodowej, bo opóźnia bezpośredni kontakt matki z dzieckiem i karmienie piersią, może prowadzić też do silniejszego i utrzymującego się dłużej bólu poporodowego - mówi pierwszy autor pracy, dr Jean Guglielminotti z Columbia Mailman School. Tego typu wrażenia wiążą się też często z negatywnymi odczuciami towarzyszącymi samej narkozie i mogą pogorszyć stan psychiczny młodej mamy.

Autorzy pracy przeanalizowali karty wypisu kobiet poddanych cesarskiemu cięciu w szpitalach stanu Nowy Jork w latach 2006-2013. W 8 procentach z 428204 przypadków cesarskiego cięcia, kobiety poddano znieczuleniu ogólnemu. Poważne objawy depresji poporodowej dotknęły potem 1158 z nich, czyli około 3 proc. 60 proc. z nich zdiagnozowano przy tym podczas ponownego przyjęcia do szpitala, średnio 164 dni po pierwszym wypisie. W porównaniu do kobiet, które poddano cesarskiemu cięciu z znieczuleniu miejscowym, ryzyko depresji poporodowej u kobiet poddanych narkozie rosło o 54 proc., a ryzyko myśli samobójczych i prób samookaleczenia nawet o 91 proc.

Choć ogólne znieczulenie przyspiesza czas porodu z pomocą cesarskiego cięcia w przypadkach nagłych, nie ma dowodów na to, że przynosi ono szczególny pożytek dziecku, są natomiast podstawy do obaw, że może mieć negatywne konsekwencje dla matek, zauważa dr Guglielminotti. Nasze wyniki wskazują na potrzebę unikania narkozy podczas cesarskiego cięcia, jeśli to tylko możliwe i zapewnienia matkom rodzącym w ten sposób dodatkowej opieki psychologicznej - dodaje współautor pracy, prof. Guohua Li.