Jeśli chcesz po urodzeniu dziecka szybko zajść w ciążę, 12 do 18 miesięcy może być idealnym terminem - przekonują naukowcy z University of British Columbia i Harvard T.H. Chan School of Public Health. Na łamach czasopisma "JAMA Internal Medicine" piszą, że taki odstęp czasu jest najkorzystniejszy z punktu widzenia zdrowia matki i dziecka. Te wnioski przyniosła analiza przypadków blisko 150 tysięcy ciąż kobiet w różnym wieku w kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska.

Zdjęcie ilustracyjne /pixabay.com /Internet

REKLAMA