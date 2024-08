Codzienne nawyki kobiet w ciąży mają ogromny wpływ na to, jak rozwija się dziecko. Właściwa dieta, unikanie wszelkich używek to coś na co przyszłe mamy powinny zwrócić szczególną uwagę. Dietetyk kliniczny Zuzanna Ciopalska postanowiła przyjrzeć się „kawowym” nawykom kobiet w ciąży i karmiących piersią. Sprawdziła, jak często i ile kawy spożywają, a także jak wygląda ich wiedza na temat wpływu kofeiny na rozwój dziecka.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock Zuzanna Ciopalska, absolwentka dietetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w Katowicach przeprowadziła badania, w których wzięło udział 180 kobiet karmiących piersią i 87 będących w ciąży, mających od 18 do 44 lat. Z badania wynika, że ciąża oraz karmienie piersią wpłynęło na nawyk picia kawy u ankietowanych. Blisko 60% respondentek zadeklarowało, że przed zajściem w ciążę spożywało kawę kilka razy dziennie. W ciąży odsetek ten zmniejszył się do niespełna 18%. Wyraźną zmianę widać również w przypadku kobiet karmiących piersią. Tylko 4% badanych oświadczyło, że przed zajściem w ciążę w ogóle nie spożywało kawy. W momencie narodzin dziecka odsetek tek wzrósł do 35%. W przypadku tej grupy kilkukrotne spożycie kawy w ciągu dnia spadło z prawie 60% do 34%.



źródło: SUM Kawa powoduje nadpobudliwość? Zobacz również: Picie kawy wydłuża życie. Trzeba jednak trzymać się pewnych zasad Najczęstszym powodem rezygnacji z picia kawy ankietowanych karmiących piersią był niekorzystny wpływ na ich dziecko. Większość respondentek, bo aż 66%, jako największe zagrożenie związane ze zbyt dużym spożyciem kofeiny podczas karmienia piersią uznały nadpobudliwość dziecka i problemy ze snem. Jak podaje dietetyk kliniczna Zuzanna Ciopas, za bezpieczną dawkę kofeiny, jaką może spożyć ciężarna uznaje się maksymalnie 300 mg. Tymczasem przeciętne pojedyncze espresso (25-35 ml) ma od 25 do 70 mg kofeiny w porcji. Oczywiście zbyt duże spożycie kofeiny może powodować niekorzystny wpływ na zdrowie dziecka, lecz nie oznacza to konieczności całkowitego zrezygnowania z picia kawy, gdyż posiada ona również udowodnione korzyści dla zdrowia. Ważne, aby każda kobieta w ciąży i podczas karmienia piersią, zwracała uwagę na ilość spożywanej kofeiny w ciągu dnia, tak aby nie przekroczyć bezpiecznej dawki - podkreśla Zuzanna Ciopalska. Długa lista zalet picia kawy Zobacz również: Czy nadciśnieniowcy muszą rezygnować z kawy? Ekspertka zaznacza, że "mała czarna" znana jest ze swoich prozdrowotnych właściwości. Przekonuje, że lista korzyści związanych z piciem kawy jest naprawdę długa. To m.in. zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby neurodegeneracyjne, czy choroby układu sercowo-naczyniowego. Wypicie sześciu filiżanek kawy dziennie wiąże się z 33% niższym ryzykiem cukrzycy typu 2. Dietetyczka zauważa, że kawa działa także korzystnie na układ pokarmowy. Wykazano również, że spożycie trzech filiżanek kawy dziennie powoduje zmniejszenie ryzyka zgonu z przyczyn chorób układu krążenia, choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu. Źródło: Medycyna Praktyczna / Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM)