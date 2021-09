Pacjenci z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry w końcu będą mieć dostęp do nowoczesnego leczenia. Jak dowiedział się nasz reporter, na listopadową listę refundacyjną trafi zalecana dla nich terapia biologiczna lekiem dupilumab. Oficjalnie ta decyzja ma być ogłoszona dzisiaj. 14. września to Światowy Dzień Atopowego Zapalenia Skóry. Nasi dziennikarze od wielu miesięcy interweniowali w sprawie dostępu dla polskich pacjentów do tej terapii.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Dostęp do leku oznacza szansę na złagodzenie objawów takich jak świąd i zaczerwienienie skóry. To może pozwolić normalnie funkcjonować - przyznaje pan Mariusz, chory, który dostawał ten lek w ramach badań klinicznych. W trakcie leczenia tym lekiem w 98 procentach zapomniałem o chorobie. Było praktycznie zero świądu, przespane noce, które w przypadku atopowego zapalenia skóry są rzadkością, bo przez to, że skóra swędzi, generalnie słabo śpimy - opisuje.

Nowy program lekowy wejdzie w życie od listopada. To oznacza, że - przez formalności - pacjenci muszą czekać jeszcze siedem tygodni na fizyczny dostęp do terapii. Miesięcznie kosztuje ona nawet ponad 25 tysięcy złotych.

Jak wygląda życie z AZS?

Atopowe zapalenie skóry to przewlekła i nawrotowa choroba o charakterze ogólnoustrojowym i podłożu genetycznym, na którą w Polsce - jak podają organizacje pacjentów - cierpi około 700 000 osób a 6,5 procent z nich ma postać ciężką.

Mimo że zmiany widoczne są głównie na skórze, w postaci okrutnie swędzących i zarazem bolesnych wyprysków, sączących się pęcherzyków czy nadkażonych ran, to choruje całe ciało pacjenta. Choroba dotyka zarówno dzieci, jak i dorosłych, a jej skutki odczuwane są przez całe rodziny - czytamy w informacji Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych.

Ci chorzy nie mogą normalnie funkcjonować, rezygnują z pracy, nie wychodzą z domu, bo się wstydzą. Wielu z nich ma depresję, myśli samobójcze. Są stygmatyzowani, gdyż choroba ta jest uważana za zakaźną, choć AZS nie można się zarazić - dodaje Hubert Godziątkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych.

To, czego potrzebują pacjenci, to przede wszystkim dostęp do skutecznej terapii i wsparcie psychologiczne. O ile chorzy na łagodniejsze postacie AZS mogą być leczeni aktualnie dostępnymi terapiami i takie leczenie jest w miarę skuteczne, to pacjenci z ciężką postacią AZS na takie leczenie nie odpowiadają. Dla nich jedyną szansą jest leczenie biologiczne - podkreśla prezes PTCA.

Apele pacjentów

W lipcu część pacjentów z ciężką postacią Atopowego Zapalenia Skóry wysłała apel w sprawie dostępu do nowoczesnej terapii do premiera Mateusza Morawieckiego. Przekonują w nim, że wielu z nich, by leczyć się zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną musi wyjeżdżać do innych krajów Unii Europejskiej, gdzie dupilumab jest refundowany lub w wyjątkowych sytuacjach przejść skomplikowaną procedurę Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych. Apel podpisało osiem tysięcy osób.