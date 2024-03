Nieprawidłowy oddech może świadczyć nie tylko o dolegliwościach związanych z układem oddechowym. To mogą być też oznaki zaburzeń kardiologicznych. Żeby zdrowo oddychać trzeba przede wszystkim pamiętać, aby robić to przez nos.

Co to znaczy dobrze oddychać? Tak oddychać, żeby nasz organizm skorzystał z oddechu, czyli dotlenił się. Chodzi o to, żeby przez dobry właściwy oddech, zarówno w formie mechaniki oddychania, ale też poprzez zdrowe płuca, skorzystać z tego, co zawiera tlen. Dzieciom często przypomina się, żeby oddychać nosem, a nie buzią. Dlatego, że nos spełnia bardzo ważną funkcję w nawilżaniu powietrza, oczyszczaniu i ogrzewaniu. Jeżeli oddychamy ustami - mamy tlen, ale też i zanieczyszczenia, które są dla nas szkodliwe - odpowiada dr Magdalena Zakrzewska, koordynator oddziału alergologiczno-pulmonologicznego w Warmińsko-mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie.

Duszność i kaszel - z tymi dolegliwościami najczęściej przychodzą pacjenci do pulmonologów.

Duszność może być objawem wspólnym dla chorób kardiologicznych, więc tutaj pulmonolodzy muszą zróżnicować, czy duszność, z którą przychodzą pacjenci jest takiego pochodzenia, czy jednak płucnego. Kaszel natomiast może być z gardła albo z klatki piersiowej - mówi dr Zakrzewska.

Kiedy konsultować oddech ze specjalistą?

Pulmonolodzy przypominają, że jeżeli trudno nam się nabiera powietrza albo przy wydechu słyszymy dodatkowe odgłosy - powinniśmy skonsultować się z lekarzem. Przy astmie słychać np. świst oskrzelowy.

Jeżeli słychać bulgotanie, to znaczy, że obecna jest duża ilość wydzieliny w oskrzelach. Leczenie zależy od przyczyny. Stosujemy m.in. leki wziewne i to jest wielka rewolucja w pulmonologii, stosujemy inhalacje, nebulizację. Wszystko dobieramy do choroby i pacjenta - dodaje pulmonolog.

Często w domach pacjenci robią sobie inhalacje, dodając kropelki zapachowe do gotującej się wody. W przypadku astmy oskrzelowej dochodzi do tego, ze olejek zamiast leczyć podrażnia oskrzela i wywołuje skurcz. Zamiast poprawy pacjent zaczyna się dusić i kaszleć. W takich przypadkach również lepiej zapytać lekarza o radę.

Po prawidłowy oddech nie tylko do pulmonologa

Prawidłowym oddychaniem zajmują się nie tylko pulmonolodzy, ale też eksperci od jogi, medytacji.

Oddychanie wydaje się, że jest to banalna czynność, która dzieje się u nas podświadomie, ale ważna jest kwestia, żeby oddychać prawidłowo i świadomie. Oddychanie wpływa nie tylko na nasze zdrowie, ale też na samopoczucie. Starajmy się oddychać nosem, głębiej, wykorzystywać większą przestrzeń płuc, żeby oddychać lżej i żeby ten oddech był wolniejszy, bo to wpływa na wszystkie nasze funkcje fizjologiczne. Po zajęciach oddechowych nasi kursanci mówią, że lepiej im się śpi, mają więcej energii do działania, lepsze samopoczucie. Warto zrobić sobie takie ćwiczenia: zacząć oddychać tylko nosem, potem przez jedną dziurkę, przez drugą. Sprawdzić, czy możemy oddychać wolniej. Wdech, pięć sekund, wydech - mówi Marek Ruczko z Harmonium Studio w Olsztynie.