Nadeszły, przez wielu długo wyczekiwane, gorące dni. Nad wodą możemy liczyć na ochłodę, ale upał w mieście jest nie do zniesienia. Nie każdy ma też to szczęście pracować w klimatyzowanym pomieszczeniu. Ci, którzy muszą przebywać na zewnątrz w tym czasie, powinni się nawadniać i szukać cienia, bo nieraz wystarczy dłuższa chwila spędzona na słońcu, by możliwości obronne organizmu przed przegrzaniem wyczerpały się.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock W naszej strefie klimatycznej nie jesteśmy przyzwyczajeni do bardzo wysokiej temperatury i bez odpowiedniej ochrony, organizm nie wytrzyma ogromnej dawki ciepła. Słońce może być dla nas zabójcze. By uchronić się przed jego negatywnym wpływem na zdrowie i życie, często wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad - o których przypomina Ministerstwo Zdrowia i NFZ w swoich serwisach internetowych. Zagrożenia w czasie upalnych dni Podczas upału grożą nam zwłaszcza: nadmierna ekspozycja na promienie UV - może powodować nie tylko starzenie się skóry, ale też uszkodzenie komórek, które z kolei może prowadzić do nowotworów skóry

- może powodować nie tylko starzenie się skóry, ale też uszkodzenie komórek, które z kolei może prowadzić do nowotworów skóry odwodnienie - pojawia się, gdy wydalamy więcej wody z organizmu, pocąc się, niż przyjmujemy przez picie; może prowadzić do poważnych zaburzeń: kłopotów z nerkami, utraty przytomności, udaru, zaburzeń układu naczyniowo-sercowego

- pojawia się, gdy wydalamy więcej wody z organizmu, pocąc się, niż przyjmujemy przez picie; może prowadzić do poważnych zaburzeń: kłopotów z nerkami, utraty przytomności, udaru, zaburzeń układu naczyniowo-sercowego udar cieplny - jest reakcją organizmu na przegrzanie, gdy organizm nie jest w stanie odprowadzić zgromadzonego w nadmiarze ciepła; może prowadzić do zmian w komórkach i tkankach.

Incydent na wizji. "Mówiłam wielokrotnie, że nie mogę być za długo na słońcu" Jak poinformował portal wirtualnemedia.pl, publicystka Telewizji Republika Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska, we wtorek zasłabła w czasie programu nadawanego "na żywo". Udzielała wypowiedzi, stojąc w pełnym słońcu. W pewnym momencie zaczęła się chwiać, przerwała w pół słowa i upadła. Kamera uchwyciła jak na pomoc ruszył jej operator - opisuje portal. Po tym incydencie, Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska wyjaśniła na wizji, że zasłabła, bo za długo stała na słońcu. Będę musiała niestety trochę pójść w cień. Mówiłam wielokrotnie, że nie mogę być za długo na słońcu. I to są takie efekty - stwierdziła.

Kiedy organizm jest przegrzany... MZ i NFZ w swoich serwisach internetowych apeluje, żebyśmy bacznie obserwowali swoje samopoczucie podczas upalnych dni i zwrócili uwagę zwłaszcza na znaki ostrzegawcze, które daje organizm, gdy jest przegrzany: Twoje tętno wzrasta

męczysz się

zaczynasz szybko oddychać

masz zawroty głowy

dostajesz gorączki

masz dreszcze

oddajesz mniej moczu niż zwykle - to może być objaw odwodnienia. Kiedy wezwać pomoc? Jeśli zauważymy objawy przegrzania organizmu u siebie lub innej osoby, należy natychmiast zadzwonić na 112 lub 999 po pomoc. Te objawy to zwłaszcza: dreszcze, suchość skóry, przyśpieszony oddech, wysoka temperatura ciała, nudności, zawroty głowy. Jeśli ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje pomocy, bo np. zasłabł, reaguj! Wezwij pomoc i zabierz tę osobę w cień - jeśli to możliwe. Zobacz również: Udar słoneczny, cieplny, przegrzanie. Objawy i pierwsza pomoc