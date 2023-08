Tornister to nieodzowny atrybut każdego ucznia. Jego waga oraz właściwe dopasowanie odgrywają dużą rolę w utrzymaniu prawidłowej postawy oraz zapobieganiu skrzywienia kręgosłupa – przypomina Główny Inspektorat Sanitarny i podaje wytyczne dotyczące odpowiednego doboru plecaków.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

O kręgosłup dziecka powinno się dbać na każdym etapie jego rozwoju. Czas szkolny jest krytyczny dla postawy fizycznej najmłodszych. W związku ze wzmożonym wzrosłem ciała, uczniowie są bardziej narażeni na wykształcenie się u nich wady postawy.

Rozpoczynając naukę, dziecko zmienia swój dotychczasowy tryb życia spędzając w szkolnej ławce - w pozycji siedzącej - dziennie powyżej 4 godzin. Dodatkowo - na co zwracają uwagę eksperci - w wieku 6-9 lat organizm wykazuje ogromną biologiczną potrzebą ruchu, co prowadzi do częstej zmiany pozycji podczas lekcji.

Zbyt ciężki plecak może powodować niekorzystne, bolesne napięcia w mięśniach i stawach, oraz bóle bioder i kolan.

Noszenie nieodpowiedniego plecaka wymusza nieprawidłową postawę - pochylanie sylwetki do przodu, a także bóle w okolicach karku.

Nadmierne obciążenie źle wpływa również na ramiona, które są nieprzystosowane do noszenia ciężarów.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, waga plecaka nie powinna przekraczać 10-15 proc. masy ciała ucznia.