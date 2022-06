Pierwsi mali pacjenci w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka od dziś będą korzystać z nowoczesnego badania, które wykrywa ogniska chorób nowotworowych. Jest to możliwe dzięki nowej Pracowni Pozytonowej Tomografii Emisyjnej, w skrócie PET. Stołeczne Centrum Zdrowia Dziecka jest od dziś jedynym ośrodkiem pediatrycznym w Europie, który będzie prowadzić takie badania.

Zdj. ilustracyjne / Fot. Michał Dobrołowicz / RMF FM

Ta nowość oznacza w praktyce, że dzieci z podejrzeniem nowotworu, które są pod opieką Centrum Zdrowia Dziecka, nie będą musiały być przewożone do szpitali dla dorosłych, tylko na miejscu, w znanym im szpitalu, przejdą badanie. W tym roku planujemy wykonanie około dwustu badań. W kolejnym 350 lub więcej - tłumaczy dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka doktor Marek Migdał.

Pozytonowa tomografia emisyjna w onkologii cechuje się dużą czułością i pozwala na wykrycie aktywnych zmian w całym organizmie. Procedura opiera się na zastosowaniu radioaktywnego związku (znacznika).

Badanie także dla niemowląt

Specjaliści przewidują, że dzięki nowoczesnej pracowni łatwiejsze będzie wykrywanie między innymi nowotworów układu nerwowego i nowotworów wątroby, które występują także u dzieci. Jako Instytut specjalizujemy się w guzach litych. Dzieci kwalifikowane do badania to nasi pacjenci diagnozowani i leczeni w naszym Instytucie, w Klinice Onkologii. W zależności od potrzeb będą kierowani na to badanie. Badanie PET można wykonywać także u niemowląt i małych dzieci - dodaje doktor Marek Migdał. Traktujemy to jako uzasadniony element procesu diagnostycznego. Aparat został kupiony dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, a pracownię utworzono dzięki środkom Ministerstwa Zdrowia - podkreśla doktor Migdał.

W pediatrii badania PET-CT wykorzystywane s głównie w onkologii, by określić umiejscowienie żywych komórek nowotworowych w organizmie chorego na wszystkich etapach diagnostyki i leczenia.

Poza onkologią badanie PET-CT może być wykorzystywane:

- do oceny położenia ognisk padaczkorodnych przed leczeniem operacyjnym,

- w kardiologii - do oceny ukrwienie mięśnia sercowego,

- w diagnostyce zapaleń i gorączki nieznanego pochodzenia,

- w diagnostyce zakażeń różnego rodzaju protez i implantów w tym sercowo-naczyniowych.