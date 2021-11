Co roku w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi rodzi się ok. 4 tys. dzieci. Lekarze przyjmują tam ponad tysiąc wcześniaków z całej Polski. Część dzieci jest urodzonych przedwcześnie w łódzkim Instytucie. Najmniejsze dziecko, które się urodziło się w Matce Polce i które udało się uratować, to była dziewczynka, ważąca 350 gramów.

