W 2020 roku 1,5 mln zwolnień lekarskich wystawiono z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. To 7 proc. wszystkich elektronicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy wystawionych osobom ubezpieczonym - wynika z raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród jednostek chorobowych będących główną przyczyną wystawiania zwolnień lekarskich były: reakcja na ciężki stres, zaburzenia adaptacyjne i lękowe. W porównaniu do 2019 roku - znacznie większy udział w zaświadczeniach wydawanych z tytułu zaburzeń psychicznych stanowiły również depresje.

REKLAMA