Śmiech to samo zdrowie! Jak przekonują naukowcy, wystarczy zaledwie kilka sekund śmiechu dziennie, by dotlenić organizm. Pozytywne emocje mają szerokie działania prozdrowotne.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Śmiech rozluźnia i odstresowuje, przyczyniając się do wzmocnienia układu odpornościowego organizmu. Stymuluje również wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia. Oznacza to, że nawet zmuszanie się do uśmiechu może poprawić nastrój. 4. października przypada Dzień Uśmiechu.

Niesamowita moc uśmiechu - korzyści dla ciała i umysłu

Uśmiech ma naprawdę dużą moc. Ten sposób okazywania radości jest tak ważny, że doczekał się swojego święta. Światowy Dzień Uśmiechu został zapoczątkowany w 1999 roku przez Harvey Ball, autora ikonicznego już znaku uśmiechniętej, żółtej buźki tzw. "smiley face".

"Śmiech to zdrowie" to powiedzenie, które wielu z nas słyszało, jednak wymaga ono nowego wymiaru w kontekście jogi śmiechu. Wyobraź sobie, że śmiejesz się nie tylko dla frajdy, ale także dla zdrowia, bo kiedy się śmiejesz, pracują twoje mięśnie, serce uderza mocniej, krew szybciej krąży, a płuca i przepona dostarczają świeżej porcji powietrza do twojego organizmu. Śmiejąc się, produkujesz endorfiny, dzięki którym zyskujesz wewnętrzne poczucie radości, wypełnia cię poczucie szczęścia i zadowolenia, do tego odczuwasz przypływ energii. Na twarzy pojawia się naturalny i serdeczny uśmiech, który może sprzyjać nawiązywaniu nowych relacji - wyjaśnia Karin Lesiak, trenerka jogi śmiechu.

Samodzielna praktyka śmiechu - sposób na dobry nastrój przez cały dzień

Codzienna praktyka, najlepiej o tej samej porze, pozwala na wypracowanie zdrowego nawyku śmiechu. To jak trening dla mózgu. Indyjski lekarz, dr Madan Kataria, w książce "Laughter Yoga. Daily Practices for Health and Happiness" przekonuje, że regularne powtarzanie ćwiczeń wzmacnia połączenia neuronowe i stymuluje produkcję hormonów szczęścia. Tworzy się wówczas swoista "kotwica", dzięki której łatwiej będziemy doświadczać pozytywnych emocji w różnych sytuacjach. Najlepsze efekty można osiągnąć, praktykując rano - dobry nastrój będzie towarzyszyć nam przez cały dzień.

Proste ćwiczenia na początek, rekomendowane przez trenerkę jogi śmiechu - Karin Lesiak: