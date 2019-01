Wstrzymano planowane przyjęcia w klinice kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Na oddziale stwierdzono osiem przypadków zachorowań na wirusa AH1N1.

Trzy osoby miały kontakt z zarażonymi wirusem świńskiej grypy. Wszyscy zostali odizolowani.

Dyrekcja Szpitala przy ul. Borowskiej uspokaja, że stan pacjentów jest dobry:

W najbliższym czasie do wypisu planowana jest jedna z pacjentek, która zachorowała jako pierwsza - mówi w rozmowie z RMF FM Violetta Magiera zastępcą dyrektora do spraw pielęgniarstwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Jeżeli placówka nie odnotuje kolejnych przypadków zakażeń wirusem AH1N1, praca oddziałów powróci do normy za około tydzień.