Ponad 140 przypadków zachorowań na odrę odnotowano w Polsce w okresie od 1 stycznia do 31 października 2018 r. – podaje Główny Inspektor Sanitarny. W tym samym czasie ubiegłego roku takich zgłoszeń było niemal 60. W Łódzkiem sprawdzany jest przypadek zakażenia mieszkanki Aleksandrowa Łódzkiego.

Na mieszkańców padł blady strach. W Izbie Przyjęć Chorób Zakaźnych Szpitala im. Biegańskiego w Łodzi od kilku dni urywa się telefon. Dzwonią ci, którzy boją się odry i chcą wiedzieć, jak postępować, by na nią nie zachorować - informuje "Express Ilustrowany".

Gazeta cytuje wypowiedź doktora Piotra Krawczyka, Kierownika Izby Przyjęć Chorób Zakaźnych i Dermatologicznych w Szpitalu im. Biegańskiego: Uspokajam wszystkich, odra nie jest tak groźna, jak powszechnie się sądzi, umiera jeden chory na tysiąc przypadków. My bardziej obawiamy się grypy i apelujemy, żeby się na nią szczepić - mówi dr Piotr Krawczyk.

Obecnie w łódzkim szpitalu sprawdzany jest przypadek zakażenia mieszkanki Aleksandrowa Łódzkiego. Tymczasem w środę do poradni zgłosił się pacjent, u którego było podejrzenie odry. Do specjalistycznej placówki skierował go lekarz rodzinny spod łódzkiej miejscowości. Mężczyzna przyjechał podmiejskim autobusem, ale na szczęście miał tylko alergię.

Zalecenia GIS dla osób dorosłych:

- Jeśli nie wiesz lub nie pamiętasz, czy chorowałeś lub byłeś szczepiony, to powinieneś:

a) zgłosić się do swojego lekarza,

b) zapytać lekarza o zasadność badania poziomu przeciwciał przeciwko odrze,

c) ewentualnie poddać się szczepieniu ochronnemu, po konsultacji

z lekarzem.

- Osoby dorosłe zaszczepione jedną dawką szczepionki, w celu pełnego uodpornienia powinny przyjąć drugą, przypominającą dawkę szczepionki.

Zachorowania na odrę w Polsce głównie są związane z zawlekaniem choroby z zagranicy lub zakażeniem osób nieszczepionych przez obcokrajowców. Większość pacjentów, u których wykryto odrę, nie było szczepionych.

Zachorowania na odrę odnotowują: Belgia, Bułgaria, Finlandia, Niemcy, Węgry, Włochy, Grecja, Szwecja, Luksemburg, Szwajcaria, Francja, Dania, Czechy, Rumunia, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Holandia, Norwegia, Wielka Brytania, Polska, Serbia, Ukraina, Rosja i Izrael. Na terenie Unii Europejskiej (do 5 października 2018 r.) najwięcej przypadków zachorowań na odrę zarejestrowano w: Rumunii (5.100), Francji (2.702), Grecji (2.290), Włoszech (2.248). W krajach spoza wspólnoty najwięcej przypadków odnotowuje: Ukraina (w 2018 r. ponad 32 tys.), Rosja (1.953) i Serbia (5.741).

(mc)