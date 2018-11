​W Kwidzynie na Pomorzu odnotowano cztery przypadki zachorowania na odrę. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala zakaźnego w Gdańsku. Wszyscy chorzy pracowali w dużym zakładzie produkcyjnym.

W Polsce lawinowo wzrasta liczba chorych na odrę TVN24/x-news

Obecnie trwa dochodzenie epidemiologiczne. Jak informuje reporter RMF FM, wszyscy chorzy to obywatele Ukrainy. Są to osoby dorosłe, wcześniej nieszczepione przeciwko odrze - poinformował Tomasz Augustyniak, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Do szpitala w Kwidzynie troje chorych zgłosiło się już w poniedziałek, dwie osoby przewieziono później do Gdańska. W pozostałych przypadkach nie ma potrzeby hospitalizacji.

Sytuacja jest poważna, na kontakt z chorymi narażonych było w zakładzie około 950 pracowników, w tym 700 obywateli Ukrainy. Teraz wszystkich trzeba będzie przebadać i sprawdzić, czy mają jakiekolwiek objawy, a także czy byli szczepieni.

W ramach programu profilaktyki odry, z Gdańska do Kwidzyna wysłano 1000 szczepionek przeciwko odrze.

Odra: Jakie są objawy?

Główne objawy choroby to gorączka, mocny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt i nieżyt błony śluzowej nosa. Objawy odry u dorosłych są takie same, jak u dzieci, ale sam przebieg choroby może być cięższy i częściej dochodzi do rozwoju powikłań. Typowa czerwona wysypka pojawia się zwykle po dwóch tygodniach po kontakcie z wirusem odry.

W przypadku wystąpienia objawów choroby należy skonsultować się z lekarzem. Część pacjentów może wymagać hospitalizacji. W czasie gorączki należy pozostawać w łóżku. Warto pamiętać także o zaraźliwości odry. Należy unikać kontaktu z domownikami i innymi osobami podatnymi na zachorowanie.

Konsultacji z lekarzem wymaga także każde pogorszenie samopoczucia w przebiegu odry, które może być objawem powikłań. Takie objawy jak osłabienie, kaszel czy przyspieszony oddech i duszność wskazują na rozwój zapalenia płuc. Nudności i wymioty, a także brak apetytu mogą wskazywać na zapalenie wątroby.

Odra: Powikłania

Ryzyko rozwoju poważnych powikłań, jak też zgonu z powodu odry, jest największe u dzieci do 5 lat oraz dorosłych powyżej 20. roku życia.

Te lżejsze powikłania to np. zapalenie ucha środkowego i zakażenie żołądkowo-jelitowe, a poważniejsze - m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. U części dorosłych chorych rozwija się także zapalenie płuc, które może być pierwotne - wywołane przez wirusa, lub wtórne - wywołane przez bakterie. Zapalenie płuc może prowadzić do śmierci.

Odra jest bardzo niebezpieczna dla kobiet w ciąży. Wiąże się z ryzykiem poronienia i przedwczesnego porodu. W przeciwieństwie do różyczki nie powoduje jednak wad wrodzonych płodu.

Niestety odry nie da się leczyć przyczynowo. Stosuje się wyłącznie leki objawowe.

Odra a szczepienie

Eksperci wskazują, że szczepienie przeciw odrze ma bardzo dużą skuteczność. Po podaniu pierwszej dawki szczepionki odporność uzyskuje około 95-98 proc. zaszczepionych. Podanie drugiej dawki pozwala uzyskać niemal stuprocentową odporność.

Zaniepokojenie wzrostem liczby zachorowań na odrę wyraziła w sierpniu Komisja Europejska. Wcześniej, w kwietniu, przedstawiła projekt rekomendacji m.in. w sprawie wprowadzenia rutynowych kontroli statusu szczepień i wspólnej elektronicznej karty szczepień, która miałaby zastosowanie transgraniczne.